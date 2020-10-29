Полиция в США испугалась толпы грабителей, куда в одиночку кинулся русский - чтобы отбить своё

Съёмочная группа российского Первого канала пострадала в результате столкновений в Филадельфии. Группа снимала последствия разграбления магазинов в городе и уже заканчивала работу. Однако на них двинулась группа "агрессивных ребят", рассказал в беседе с РИА "Новости" корреспондент канала Георгий Олисашвили.

Оператор и корреспондент успели добежать до машины, однако не смогли заблокировать двери. В машину стали лезть со всех сторон, у оператора отобрали камеру, кроме того, пытались забрать сумку с оборудованием и вырвали из рук телефон. К слову, российский оператор кинулся в толпу, чтобы забрать оборудование. Там и получил несколько ударов.

"Их было намного больше, они могли всё что угодно, сделать. Всё это быстро происходило. Я ему крикнул: "Давай скорее в машину".

По словам Георгия, его оператор - Максим, успел получить шесть ударов в область шеи и голову. В результате у виска образовалась гематома, кроме того, диагностировано сотрясение мозга. На голове и шее - шишки. Журналисты почти сразу обратились к полицейскому патрулю, однако сотрудники правоохранительных органов отказались ехать на место происшествия. Они сказали звонить по телефону 911... Георгий говорит, что надеялся, что полиция поможет забрать украденное оборудование, ведь очевидно, что напавшие оставались на месте.

"Они: "Нет, нет, нет. Мы поехали". Это была обычная патрульная машина, которая патрулировала район", - продолжил Георгий.

Более того, второй полицейский патруль также отказался помогать. Ребятам лишь посочувствовали и сообщили, что шансов справиться с этой толпой нет никаких. Тут можно лишь завести дело в полицейском участке, а дальше как повезёт. К слову, в полицейском участке детектив также отказывался принимать заявление, поскольку русские не являлись ни владельцами разграбленных магазинов, ни владельцами бизнеса.