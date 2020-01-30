Полиция в Киеве ищет разместивших билборды о партнёрстве с Россией

Правоохранительные органы в Киеве выясняют обстоятельства незаконного размещения в городе рекламных щитов о партнёрстве с Россией, а также разыскивают причастных к правонарушению.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Ночью сотрудники управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации и коммунального предприятия «Киевреклама» в сопровождении сотрудников муниципальной охраны убрали девять незаконно размещённых рекламных сюжетов, содержащих пророссийскую пропаганду», — говорится в комментарии в Facebook.

К посту приложены фотографии рекламных щитов с надписью: «Россия — наш главный стратегический партнёр».

В городской администрации подчеркнули, что операторы наружной рекламы не предоставляли согласия на размещение данных билбордов.

«Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу», — заявил зампредседателя администрации Валентин Мондриевский.

Кроме того, власти организовали проверку всех улиц Киева на наличие «рекламы провокационного содержания» и призвали жителей также сообщать о подобных случаях.

В апреле 2019 года во время президентской кампании на Украине предвыборный штаб экс-лидера страны Петра Порошенко разместил на улицах украинских городов билборды, на которых бывший глава государства был изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Авторы идеи поясняли, что представленный сюжет призван напомнить Украине о необходимости сильного президента «в условиях таких внешних вызовов».