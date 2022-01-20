Полиция в Италии объявила бойкот розовым маскам

На имя главы МВД страны поступил запрос от профсоюза, который выступил против "эксцентричных" масок.

В Италии разразился скандал из-за розовых масок, поставленных для сотрудников полиции. Многие офицеры отказались работать в чересчур ярких респираторах. В профсоюзе полиции подчеркнули, что розовый цвет может навредить имиджу стража порядка.

Сообщается, что розовые респираторы поступили в шесть городов Италии.

Ответа от инцидента с масками ждут от главы МВД Ламберто Джаннини. На его имя глава Автономного профсоюза полиции Стефано Паолини направил обращение, призвав выдать "приличные" маски.

"Просим принять незамедлительные меры для обеспечения того, чтобы полиция выполняла свои обязанности в масках такого цвета (белого, синего или чёрного), который соответствует униформе полиции области", - написал он.

Хотя в СМИ эти возмущения встретили с недоумением. Некоторые обозреватели открыто упрекают полицейских в стереотипном мышлении и "мужском шовинизме", призывая профсоюз не пиариться, а заняться куда более важными и насущными проблемами, такими как повышение зарплаты, и борьбой с текучкой кадров.