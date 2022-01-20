Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев &quo...
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушк...
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три ...
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
Главная / В мире

Полиция в Италии объявила бойкот розовым маскам

20 января 2022, 01:35  •  91 • В мире
На имя главы МВД страны поступил запрос от профсоюза, который выступил против "эксцентричных" масок.
В Италии разразился скандал из-за розовых масок, поставленных для сотрудников полиции. Многие офицеры отказались работать в чересчур ярких респираторах. В профсоюзе полиции подчеркнули, что розовый цвет может навредить имиджу стража порядка.
Сообщается, что розовые респираторы поступили в шесть городов Италии.
Ответа от инцидента с масками ждут от главы МВД Ламберто Джаннини. На его имя глава Автономного профсоюза полиции Стефано Паолини направил обращение, призвав выдать "приличные" маски.
"Просим принять незамедлительные меры для обеспечения того, чтобы полиция выполняла свои обязанности в масках такого цвета (белого, синего или чёрного), который соответствует униформе полиции области", - написал он.
Хотя в СМИ эти возмущения встретили с недоумением. Некоторые обозреватели открыто упрекают полицейских в стереотипном мышлении и "мужском шовинизме", призывая профсоюз не пиариться, а заняться куда более важными и насущными проблемами, такими как повышение зарплаты, и борьбой с текучкой кадров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



91
Источник
Похожие новости
19 января 2022, 01:05
Литва беременна серьёзными массовыми волнениями
19 января 2022, 16:15
Кто к нам с мечом придёт: Россия предлагает Западу закончить цитату Невского
19 января 2022, 18:00
"Русские Крым не вернут": Вице-премьер Словакии посоветовал ЕС "смотреть вперёд"
19 января 2022, 19:05
«Кандидатуры пока не согласовывались»: Песков прокомментировал отказ Поклонской стать послом в Кабо-Верде
19 января 2022, 20:20
Госбюро расследований Украины сделало обращение из-за "подозреваемого Порошенко"
19 января 2022, 15:35
«Не подталкивать горячие головы к новым провокациям»: посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Киеву
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2022, 19:15
Мегаоружие для уничтожения США и НАТО: Военный эксперт назвал два козыря "в рукаве" России
19 января 2022, 05:10
"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в Лондон
16 января 2022, 01:35
В ожидании гарантий безопасности: почему США и НАТО заявили о готовности к новым переговорам с Россией
15 января 2022, 21:00
Ультиматум Нуланд - цветочки: Сатановский напомнил о позоре Ельцина
15 января 2022, 16:55
В России появится новая железная дорога: Путин дал Мишустину поручение
17 января 2022, 09:10
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три способа: "Ха-ха-ха"
15 января 2022, 15:10
"На месте США останется пролив": Русские поддержали честное признание американского офицера
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.