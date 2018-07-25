Полиция уведомила посольство Украины в Париже о смерти активистки Femen

Французская полиция уведомила посольство Украины в Париже о смерти одной из основательниц движения Femen Оксаны Шачко.

«Я могу сказать вам только то, что полиция уведомила нас о факте её смерти. Никакой другой официальной информации мы не получали», — цитирует РИА Новости представителя дипведомства.

О смерти одной из основательниц движения Femen Оксаны Шачко стало известно 24 июля. Как сообщалось, её тело было найдено в квартире в Париже.