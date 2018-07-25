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Полиция уведомила посольство Украины в Париже о смерти активистки Femen

25 июля 2018, 14:54  •  46 • Украина
Французская полиция уведомила посольство Украины в Париже о смерти одной из основательниц движения Femen Оксаны Шачко.
 
© Steph/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Я могу сказать вам только то, что полиция уведомила нас о факте её смерти. Никакой другой официальной информации мы не получали», — цитирует РИА Новости представителя дипведомства.

О смерти одной из основательниц движения Femen Оксаны Шачко стало известно 24 июля. Как сообщалось, её тело было найдено в квартире в Париже.

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