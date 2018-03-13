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Полиция Украины усилит охрану российских дипучреждений в день выборов президента России

13 марта 2018, 19:24  •  73 • Украина
Украинская полиция усилит охрану российских дипломатических учреждений в день голосования на выборах президента России. Об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины.
 
Reuters
 

«Будем действовать в соответствии с законом. Конечно, охрана будет усилена», — приводит УНН сообщение.

Ранее представители ряда украинских националистических организаций сообщили о намерении сорвать проведение на Украине выборов президента России. 

Российский МИД потребовал от Киева обеспечить безопасность в день голосования.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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