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Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе
05 октября 2019, 16:54 • 158 • Украина
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву.
РИА Новости
«Полиция Донецкой области в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в ОРДО (отдельных районах Донецкой области. — RT), первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан», — сообщили в ведомстве.
В полиции заявили, что для работы подготовлены 800 полицейских, а также предусмотрены ресурсы для обеспечения бесперебойной деятельности подразделений.
В августе Министерство внутренних дел Украины сообщило, что подготовило уже почти 800 полицейских, которых в будущем задействуют в операции по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
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