Полиция Украины рассматривает пять версий смерти военного лётчика Волошина

Рассматривается пять версий самоубийства бывшего военного лётчика и и. о. директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Рассматриваются все возможные версии, чтобы только при получении доказательств на основе проведённых экспертиз и следственных действий доказать либо опровергнуть каждую из них», — говорится в сообщении.

Ведомство рассматривает пять основных причин самоубийства, в частности, душевное волнение, деятельность в должности и.о. директора аэропорта, взаимоотношения в семье, возможные конфликты на службе в ВСУ и несчастный случай при обращении с оружием.

19 марта стало известно, что в Николаеве совершил самоубийство 29-летний мужчина, временно исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий области.

После трагедии прошли митинги в Николаеве и Киеве.