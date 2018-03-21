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Полиция Украины рассматривает пять версий смерти военного лётчика Волошина
21 марта 2018, 19:09 • 57 • Украина
Рассматривается пять версий самоубийства бывшего военного лётчика и и. о. директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Владислав Волошин © Николаевская областная государственная администрация
«Рассматриваются все возможные версии, чтобы только при получении доказательств на основе проведённых экспертиз и следственных действий доказать либо опровергнуть каждую из них», — говорится в сообщении.
Ведомство рассматривает пять основных причин самоубийства, в частности, душевное волнение, деятельность в должности и.о. директора аэропорта, взаимоотношения в семье, возможные конфликты на службе в ВСУ и несчастный случай при обращении с оружием.
19 марта стало известно, что в Николаеве совершил самоубийство 29-летний мужчина, временно исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий области.
После трагедии прошли митинги в Николаеве и Киеве.
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