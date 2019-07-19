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Полиция Украины получила более 6000 сообщений о нарушениях на выборах
19 июля 2019, 20:09 • 64 • Украина
Полиция Украины получила более 6 тыс. обращений о нарушениях, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Reuters
«Информирую вас, что сегодня по итогам избирательной парламентской кампании Нацполиция проводит расследование более 6 тыс. обращений. К сожалению, их фигурантами являются представители всего политического спектра», — написал он в Facebook.
Как добавил Аваков, для обеспечения правопорядка в день голосования, 21 июля, будут задействованы более 132 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что подразделения Национальной полиции Украины с 15 по 28 июля будут нести службу в усиленном режиме в связи с внеочередными выборами в Верховную раду.
В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.
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