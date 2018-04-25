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Полиция Украины объявила в розыск около 6 тыс. крымчан в связи с событиями 2014 года

25 апреля 2018, 19:24  •  70 • Украина

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Украинская полиция за "причастнось к оккупации" Крыма объявила в розыск более 6 тыс. силовиков.

Об этом в среду сообщил начальник главного управления так называемой Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе Анатолий Бахчиванжи.

"Объявлены в розыск 5 тыс. 800 человек, которые несли службу и остались там [в Крыму] после отвода воинских частей на материк", - процитировала пресс-служба Нацполиции Украины Бахчиванжи.

Он также сообщил, что "впервые за четыре года с момента оккупации полуострова Крым создан реестр участников незаконно сформированного вооруженного формирования". Бахчиванжи утверждает, что туда внесены данные относительно 860 человек - "людей, которые принимали решения, которые принимали участие в захвате военных гарнизонов".

В марте 2014 года после государственного переворота в Киеве власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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