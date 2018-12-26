Полиция Таиланда нашла двух российских граждан, потерявшихся в лесу Пханг Нга

Четыре часа искали таиландские полицейские туристов из России, потерявшихся в лесу на севере Пханг Нга. Для незадачливых путешественников история закончилась благополучно: из "довели" до выхода из лесопарка по интернету

Туристы из России, женщина 28-ми лет и 29-летний мужчина, отправились на север лесопарка в Пханг Нга. Для прогулки они арендовали в Пхукете мотоцикл. А через некоторое время поняли, что заблудились в лесу.

Связаться с полицией не составило труда, благо сотовые телефоны были в рабочем состоянии. Представители правопорядка посоветовали паре воспользоваться GPS. Кроме того, с туристами постоянно поддерживали связь через WhatsApp. Спустя некоторое время, следуя полученным указаниям, молодые люди добрались до выхода из лесопарка, где их встретили полицейские.

Вся операция по спасению из лесных дебрей Таиланда заняла четыре часа, сообщает The Nation.