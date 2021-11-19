|
Полиция США не заметила "убийство" главного врага Эрдогана
19 ноября 2021, 16:50 • 201 • Политика
Полиция США не заметила "убийство" главного врага президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Что на самом деле случилось с Гюленом?
Полиция Пенсильвании не смогла подтвердить слухи о смерти исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который скрывается от турецких властей в США. Там заявили, что сообщений о гибели человека с такими именем и фамилией не поступало.
- отметил представитель пенсильванского департамента полиции.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гюлен был отравлен и умер. Сторонники проповедника тут же выложили видео с живым Гюленом, чтобы доказать обратное, однако ролик вызвал ещё больше вопросов. На видео Гюлен сидит в кресле и держит в руках миниатюрный вентилятор. Проповедник выглядит усталым и подавленным. На записи имеются монтажные переходы между разными ракурсами съёмки.
Анкара считает, что Гюлен был организатором провалившегося военного переворота в Турции в 2016 году. После этого власти объявили всех гюленистов вне закона.
Гюлена также подозревают в причастности к убийству русского посла в Турции Андрея Карлова, который был застрелен в декабре того же 2016 года. В телефоне убийцы дипломата нашли контакты восьми гюленистов. Впрочем, сам проповедник причастность к убийству посла отрицает.
Подпишитесь на нас
201
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2021, 00:40
|
14 ноября 2021, 06:10
|
12 ноября 2021, 22:05
|
15 ноября 2021, 18:20
|
14 ноября 2021, 17:50
|
14 ноября 2021, 11:25
|
13 ноября 2021, 18:30