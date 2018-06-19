Полиция сообщила о пострадавших в стычках у Рады

В результате стычек у здания Верховной рады есть пострадавшие, передаёт Интерфакс-Украина со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Киеве.

«Есть пострадавшие, количество уточняется. Задержан один из митингующих, доставлен в райуправление», — сказали в главке.

По данным правоохранительных органов, у здания парламента находятся 1,5 тыс. митингующих и 500 полицейских.

19 июня шахтёры вышли на митинг в Киеве с требованием надлежащего финансирования угольной отрасли.

Сообщалось, что протестующие попытались прорваться в здание Рады, против них применили слезоточивый газ.