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Полиция сообщила о пострадавших в стычках у Рады
19 июня 2018, 14:09 • 111 • Украина
В результате стычек у здания Верховной рады есть пострадавшие, передаёт Интерфакс-Украина со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Киеве.
РИА Новости
«Есть пострадавшие, количество уточняется. Задержан один из митингующих, доставлен в райуправление», — сказали в главке.
По данным правоохранительных органов, у здания парламента находятся 1,5 тыс. митингующих и 500 полицейских.
19 июня шахтёры вышли на митинг в Киеве с требованием надлежащего финансирования угольной отрасли.
Сообщалось, что протестующие попытались прорваться в здание Рады, против них применили слезоточивый газ.
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