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Полиция сообщила о 3,5 тысячи участников «Марша равенства» в Киеве
17 июня 2018, 13:24 • 121 • Украина
Около 3,5 тыс. человек приняли участие в «Марше равенства», организованном ЛГБТ-сообществом в Киеве. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
Reuters
«По нашей информации, в марше приняли участие 3,5 тыс. лиц», — приводит его слова телеканал «112 Украина».
Как отметил Яровой, за порядком непосредственно на акции следили 2,5 тыс. полицейских, всего же в городе безопасность обеспечивали 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что «Марш равенства» продлился около 20 минут.
Полиция задержала 56 человек, пытавшихся помешать проведению акции в Киеве.
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