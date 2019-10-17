Полиция России получила новые полномочия: Правоохранителям дали право предостерегать граждан

Полиции России дали право выносить предостережения гражданам, исполнение которых - обязательно. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Документ выложен на сайте правовой информации.

Конкретную форму и перечень тех, кому будет позволено объявлять предостережение, в ближайшее время должны будут определить в МВД. Предполагается, что данная мера будет использоваться для профилактики преступлений и административных правонарушений.

Аналогичным правом уже наделена прокуратура. Ведомство может направлять предостережения в письменной форме должностным лицам и главам общественных объединений, а также другим лицам. В случае неисполнения требований, указанных в предостережении, получившее его лицо может быть привлечено к ответственности. Весьма вероятно, что в случае с полицейскими система будет работать похожим образом.