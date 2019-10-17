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Полиция России получила новые полномочия: Правоохранителям дали право предостерегать граждан

17 октября 2019, 02:09  •  70 • Политика
Президент России Владимир Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам для профилактики преступлений и административных правонарушений.
Полиции России дали право выносить предостережения гражданам, исполнение которых - обязательно. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Документ выложен на сайте правовой информации.
Конкретную форму и перечень тех, кому будет позволено объявлять предостережение, в ближайшее время должны будут определить в МВД. Предполагается, что данная мера будет использоваться для профилактики преступлений и административных правонарушений.
Аналогичным правом уже наделена прокуратура. Ведомство может направлять предостережения в письменной форме должностным лицам и главам общественных объединений, а также другим лицам. В случае неисполнения требований, указанных в предостережении, получившее его лицо может быть привлечено к ответственности. Весьма вероятно, что в случае с полицейскими система будет работать похожим образом.

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