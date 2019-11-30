«Полиция разыскивает нападавшего»: в Гааге злоумышленник ранил ножом трёх человек

В пятницу, 29 ноября, в Европе с разницей в несколько часов произошло два нападения с ножом. После теракта в Лондоне, в ходе которого погибли два человека, не считая самого преступника, в голландской Гааге неизвестный ранил трёх прохожих, после чего скрылся. Полиция ведёт поиски злоумышленника: смуглого мужчину 45—50 лет в чёрной одежде. Пока власти Нидерландов не квалифицируют инцидент как теракт.

В голландской Гааге неизвестный мужчина ранил ножом трёх человек. Инцидент произошёл на одной главных торговых улиц города. Полиция ведёт поиск злоумышленника.

«Нападение с ножом произошло на улице Grote Marktstraat в Гааге. Службы экстренного реагирования работают на месте происшествия», — говорится в сообщении полиции.

В ведомстве подчеркнули, что проводят масштабное расследование случившегося и сообщат новые сведения при первой возможности. Также сотрудники правоохранительных органов призвали свидетелей инцидента обратиться в полицию и предоставить имеющуюся у них информацию.

«Вы видели что-то, связанное с инцидентом, или у вас есть какие-то изображения с камер? Сообщите об этом по номеру 0900-8844», — отмечается в обращении полиции Гааги.

Согласно ориентировкам, нападавшим мог быть смуглый мужчина, на вид 45—50 лет, одетый в одежду чёрного цвета. Как сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря гаагской полиции Марию Койпер, делать выводы о том, что инцидент следует классифицировать как теракт, преждевременно.

В посольстве России в Нидерландах сообщили, что на данный момент дипломаты находятся в контакте с местными властями и выясняют, пострадали ли россияне в результате происшествия.

«В настоящий момент посольство выясняет у правоохранительных органов, нет ли среди пострадавших от ранений ножом в центре Гааги российских граждан. Полиция разыскивает нападавшего: смуглого мужчину лет 45—50, одетого в чёрное. Подробности уточняются», — говорится в сообщении российской дипломатической миссии.

В мае 2018 года в одном из кафе возле Университета прикладных наук в Гааге также произошёл инцидент с нападением на прохожих с применением холодного оружия. Тогда ножевые ранения также получили три человека. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали преступника.

Теракт в Лондоне

Ранее в пятницу, 29 ноября, в Европе произошло ещё одно нападение на прохожих с ножом. В Лондоне, как заявили в Скотленд-ярде, был совершён террористический акт. Жертвами инцидента, по последним данным, стали два человека, ещё трое ранены.

«Я глубоко опечалена и возмущена тем, что Лондон вновь сталь целью террористов. Вынуждена сообщить, что, помимо подозреваемого, который был застрелен полицейскими, двое пострадавших в ходе нападения на Лондонском мосту скончались. Сердцем я сейчас с их близкими и ещё тремя пострадавшими, которым, насколько мне известно, оказывается помощь в больнице», — заявила в ходе брифинга шеф полиции Лондона Крессида Дик.

Она также сообщила подробности произошедшего нападения. По её словам, злоумышленник напал на людей возле исторического здания лондонской гильдии рыботорговцев, который расположен на северном берегу Темзы. Вызов об этом инциденте поступил в полицию в 13:58 по местному времени (16:58 мск), а уже в 14:03 (17:03 мск) сотрудники правоохранительных прибыли на место ЧП.

«В ближайшие дни вооружённая и невооруженная полиция будет патрулировать улицы Лондона. Следователи будут работать день и ночь над расследованием. Мы будем пытаться понять, что действительно произошло и кто мог быть к этому причастен», — констатировала руководитель столичной полиции.

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Добавим, что помощь в расследовании британским правоохранительным органам предложил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

«Мои мысли с жертвами террористической атаки на Лондонском мосту и с их семьями. Признателен за быстрые действия тем, кто отреагировал первым, и за смелость, которую продемонстрировали представители общественности. Мы предоставим любую помощь, о которой бы ни попросили власти Соединённого Королевства», — написал он в Twitter.

В свою очередь, глава национальной службы здравоохранения Англии Саймон Стивенс подтвердил гибель двух человек от ножевых ранений и рассказал о состоянии трёх других пострадавших.

«Мы можем подтвердить, что один из пациентов находится в критическом, но стабильном состоянии, второй — в стабильном состоянии, а третий имеет менее серьёзные ранения», — говорится в заявлении.

Как указывали в посольстве России в Великобритании информация о том, что среди пострадавших есть российские граждане, не поступала. Вместе с тем в российской дипмиссии призвали соотечественников «проявлять осторожность и избегать мест массовых скоплений людей, в особенности в туристически привлекательных районах».