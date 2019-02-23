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Полиция расследует поджог белорусского завода на Украине
23 февраля 2019, 19:39 • 97 • Украина
Полиция Украины расследует дело о поджоге и уничтожении имущества белорусского асфальтобетонного завода в Николаевской области.
РИА Новости
«Проводится полный комплекс следственных и разыскных мероприятий, привлечены лучшие специалисты, производство находится на личном контроле руководства главка полиции. Мы сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении начальника следственного управления полиции Николаевской области Ивана Выгивского.
В полиции отметили, что в Новом Буге неизвестные проникли на территорию предприятия и совершили поджог. По факту преступления совершено уголовное дело.
Ранее посольство Белоруссии в Киеве направило в украинский МИД ноту в связи с разбойным нападением на асфальтобетонный завод в Николаевской области Украины.
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