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Полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта в Одессе
12 мая 2019, 13:54 • 72 • Украина
Украинская полиция проверяет сообщение о минировании международного аэропорта в Одессе. Об этом сообщили в региональном управлении Нацполиции.
РИА Новости
«Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники ДСНС», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее киевская полиция эвакуировала аэропорт Киев и несколько супермаркетов, после того как на электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о минировании зданий.
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