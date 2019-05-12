Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьев уличил в двойных стандартах тех, кто обвиняет Путина в растрате время н...
В Крыму оценили заявление партии Порошенко о «нарушении» прав коренных народов
В Швеции нашли "доказательства", что Путин — самый богатый человек на ...
"Нет данных о том, что там хранится, но это опасно": В ОБСЕ придумали ...
Главная / Украина

Полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта в Одессе

12 мая 2019, 13:54  •  72 • Украина
Украинская полиция проверяет сообщение о минировании международного аэропорта в Одессе. Об этом сообщили в региональном управлении Нацполиции.
 
РИА Новости
 

«Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники ДСНС», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее киевская полиция эвакуировала аэропорт Киев и несколько супермаркетов, после того как на электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о минировании зданий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
11 мая 2019, 21:39
В Киеве из-за сообщений о минировании эвакуирован аэропорт
11 мая 2019, 21:39
Затянувшаяся передача власти: как Порошенко и Зеленский продолжают борьбу после президентских выборов
12 мая 2019, 00:54
«Украинский фактор»: почему адвокат Трампа отменил свой визит в Киев
12 мая 2019, 13:54
«Мы не меняем курс»: советник Зеленского заявил о преемственности подхода Украины к «войне с Россией»
12 мая 2019, 13:54
В Крыму оценили заявление партии Порошенко о «нарушении» прав коренных народов
11 мая 2019, 21:39
Во Львове «заминировали» пять отелей от имени американского поэта
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2019, 08:09
И треснет мир напополам: Ученые сделали предсказание о будущем края Европы
06 мая 2019, 05:24
Российские С-500 "похоронят американские F-35" и дотянутся до космических объектов - NI
08 мая 2019, 12:24
Госпогранслужба Украины оценила слова Мерзликина о пересечении границы
06 мая 2019, 05:24
"Секта, верующая в невозможность обратного удара": В Сети одернули "противную" дочь Маккейна за попытку "унизить" столицу России
06 мая 2019, 02:09
Это не геноцид? Депутат Верховной рады потребовал "обезлюдить Донбасс"
09 мая 2019, 17:54
Как День Победы в Мариуполе стал точкой невозврата для Донбасса
10 мая 2019, 10:09
Запад возмущён: Россия уничтожает боевиков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.