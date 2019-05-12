Полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта в Одессе

• 72 • Украина

Украинская полиция проверяет сообщение о минировании международного аэропорта в Одессе. Об этом сообщили в региональном управлении Нацполиции.

РИА Новости

«Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники ДСНС», — говорится в сообщении ведомства. Ранее киевская полиция эвакуировала аэропорт Киев и несколько супермаркетов, после того как на электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о минировании зданий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники