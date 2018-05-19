«Полиция предотвратила более тяжкие последствия»: напавшие на церковь в Грозном ликвидированы, их личности установлены

Четверо боевиков, напавших на церковь Архангела Михаила в Грозном, уничтожены. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По информации ведомства, в результате инцидента погибли двое полицейских и один прихожанин. Ещё двое правоохранителей получили ранения. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, личности всех ликвидированных бандитов установлены. При себе у них было огнестрельное и холодное оружие, а также бутылки с горючей смесью. В СК отметили, что большего количества жертв удалось избежать благодаря профессиональным действиям полиции.

Четверо боевиков попытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила, расположенной в центре Грозного. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Все нападавшие уничтожены.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли двое полицейских, ещё двое правоохранителей были ранены. Также убит один из прихожан. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«Первоначальные следственные действия и показания очевидцев дают основания полагать, что профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предотвратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв», — добавили в ведомстве.

Нападение боевиков произошло во время вечерней службы, сообщила РИА Новости очевидец событий Тамара Погорелова. По её словам, инцидент произошёл в 15:00 мск. На тот момент в храме находились около 15 прихожан, рассказала она.

«Один из мужчин бросился закрывать дверь стулом… Мы воткнули стул в дверь и держали её. Во время этого получил ранение один из прихожан, врач из Гудермеса», — сообщила Погорелова.

Другой очевидец также рассказал агентству, что прихожане, услышав стрельбу на улице, сразу заблокировали дверь и начали звонить по номерам экстренных служб.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что сотрудники спецслужб оперативно прибыли на место происшествия.

«Группа быстрого реагирования молниеносно проникла на территорию и уничтожила бандитов», — заявил Кадыров.

Сотрудники правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного

© Саид Царнаев / РИА Новости

В своём Telegram-канале он уточнил, что бандиты имели при себе «стрелковое оружие, обрез, ножи, топорики, пластиковые бутылки с горючей смесью».

Личность нападавших установлена. По словам Кадырова, один из боевиков проживал в посёлке Аргунский недалеко от Грозного, ещё двое были жителями села Гелдаган, а главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов.

«Есть оперативная информация, что приказ бандиты получили с территории одной из западных стран. Она проверяется», — сообщил Кадыров.

Нападение в Рамадан

Чеченские власти считают неслучайным нападение на православный храм, который стал первым в Грозном, восстановленным после войны. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулата Умарова, инцидент стал попыткой «запугать чеченский народ».

«Мирное сосуществование наших конфессий всегда служило примером дружбы и согласия не только на Северном Кавказе, но и во всей России. А единство и взаимоуважение народов России, как нам хорошо известно, не входят в далеко идущие планы наших противников», — цитирует Умарова ТАСС.

Церковь Архангела Михаила в центре Грозного

© Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал нападение «очередной попыткой псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман».

«Это не мусульмане. Мусульмане чтут другие религии, особенно христиан… Это отбросы общества, больше о них нечего сказать», — заметил в беседе с RT член президиума Духовного управления мусульман Российской Федерации Фярит Ляпин.

Инцидент в Кизляре

Напомним, 18 февраля похожее нападение произошло в дагестанском Кизляре. Вооружённый мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви Георгия Победоносца, когда они расходились после воскресного богослужения.

Жертвами атаки стали пять человек, ещё четверо получили ранения. Стрелок был ликвидирован на месте происшествия ответным огнём силовиков. Преступником оказался житель села Рассвет Тарумовского района, 22-летний уроженец Дагестана Халил Халилов.

Подрывная работа

Ранее власти Чеченской Республики уже указывали на то, что орудующие в регионе боевики могут находиться по контролем зарубежных эмиссаров. Об этом, в частности, Кадыров говорил после нападения двух злоумышленников на полицейский пост в в Урус-Мартановском районе близ села Рошни-Чу. Тогда боевики бросили в правоохранителей гранату и открыли стрельбу по посту, намереваясь захватить оружие полицейских. Нападавшие были ликвидированы.

В конце декабря в эфире телеканала НТВ Кадыров сообщил, что чеченские силовики готовятся предотвратить проникновение на территорию Чечни террористических группировок.

Он пообещал «забрать и уничтожить» боевиков после того, как они перейдут границу.

«Мы полностью контролируем все каналы, все ходы, выходы, потому что если они дойдут, то действительно совершат преступление, террористический акт. Поэтому мы заранее должны знать, где они и чем занимаются», — говорил глава Чечни.

Ранее Кадыров отмечал, что правоохранительные органы республики способны предотвратить теракты ещё на стадии замысла, а терроризм в регионе полностью уничтожен. В то же время он предупреждал, что попытки вербовать местных жителей ведутся.

«Попытки вербовать молодёжь продолжаются. За этим стоят западные спецслужбы, приспешники которых, сидя в Европе, днём и ночью ведут в сети подрывную работу. Однако социальной базы у террористов в Чечне нет», — сказал Кадыров.