Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские моряки не могут вернуться домой из Южной Кореи
Языком истеблишмента: Трамп назвал условия отмены антироссийских санкций
Полиция начнет платить информаторам за помощь в раскрытии преступлений
Эмиль Фисталь: Когда на Украине все закончится, будет второй Нюрнбергский процес...
Главная / В России

Полиция получила законную возможность платить деньги информаторам

21 августа 2018, 15:24  •  22 • В России

Российская полиция получила новый инструмент для борьбы с преступностью – финансовый. Минюст утвердил положение о поощрении граждан, чья информация поможет раскрыть преступление или поймать преступников. До сих пор такой системы в МВД России не было, хотя случаи выплат вознаграждения за раскрытие резонансного преступления встречались. Особенно это касалось преступлений, совершенных педофилами, убийцами несовершеннолетних и маньяками. Одним словом, касалось особо опасных, за которых объявлялось вознаграждение, а для остальных информаторов оставались ценные подарки и почетные грамоты. Естественно, речь идет не о негласных агентах оперативников в преступной среде, а об обычных гражданах.

Теперь по утвержденному положению все это выстроено в систему. Порядок достаточно прост. Признав необходимость помощи населения для поимки преступников, подразделение МВД должно обратиться в финансово-экономический департамент МВД, и если инициатива будет одобрена, то информация с указанием суммы вознаграждения размещается на сайте МВД и может быть помещена в СМИ.

У так называемого «инициативника», который намерен сам сообщить о преступлении, не дожидаясь, пока делом займется полиция, порядок действий другой. Человек, обладающей информацией о преступнике, должен не просто позвонить по 02 или 112, а назвать себя и продиктовать свои данные, удостоверившись, что его информация принята. В любом случае такому информатору предстоит еще написать в отделении полиции соответствующее заявление.

После поимки преступника или «инициативного представления достоверной информации» ФЭД перечисляет оговоренную сумму в территориальный орган МВД. А тот уже либо выдает деньги наличными, либо перечисляет на банковский счет. Причем, информатора уведомляют о предстоящей выплате в течение двух недель после издания приказа об этом. Если же в полиции принимают решение не выплачивать вознаграждение, то информатора обязаны об этом уведомить письменно в течение семи дней после принятия этого решения. Деньги никуда не пропадут, поскольку они переводятся целевым назначением и не могут быть потрачены на другие цели. Кстати, отказ в выплате вознаграждения информатор может обжаловать в суде. Все документы подшиваются в соответствующее дело.

Теперь о том, кто какие вознаграждения может назначать. Сумму до 500 тысяч может назначить в качестве вознаграждения начальник регионального управления МВД. До 3-х миллионов рублей – замминистра МВД. Ну а все, что свыше и до 10 миллионов рублей – прерогатива исключительно самого министра внутренних дел России.

Ряд СМИ уже разразился заголовками типа «В России будут платить за доносы!», «В МВД станут платить доносчикам!» и тому подобными. Появились отсылы и к «1937-му», и обвинения в возрождении «стукачества». Дескать, теперь все как начнут зарабатывать друг на друге на ложных доносах! Но не стоит путать заведомо ложные доносы, за которые предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы на срок до шести лет (по самой тяжелой части), с ответственным поведением сознательного гражданина.

Пресечь деятельность того же террориста и спасти десятки жизней – разве это не стоит тех же да даже 10 миллионов? Или сообщения о взятках, откатах чиновников тоже считаются доносами?

Есть и опасения, что, дескать, полицейские станут оформлять такими информаторами подставных фигур, чтобы делить с ними вознаграждение. Но и эти возражения против нововведения не выдерживают критики. Поскольку преступления раскрывают не отдельные гениальные полицейские из киносериалов, а следственно-оперативные группы в составе нескольких человек, где все друг у друга на виду и решают общую задачу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
22
Источник
Похожие новости
20 августа 2018, 16:39
"Здесь останется 10 миллионов человек". Украинский депутат едко прокомментировал идею отмены пассажирского сообщения с Россией
20 августа 2018, 18:09
«Ущерб превышает 31 млн рублей»: суд арестовал бывшего замглавы РКК «Энергия»
20 августа 2018, 16:39
Россияне поверили в заговор против страны

20 августа 2018, 16:39
В Российской армии проходит самая масштабная внезапная проверка за историю
21 августа 2018, 13:39
«Проблески сознания»: как в Крыму отреагировали на возможную легализацию Киевом перевозок к границе с полуостровом
20 августа 2018, 18:09
Накануне крупнейших манёвров: в России стартовала внезапная проверка боеготовности частей ЦВО и ВВО
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 августа 2018, 04:39
Подарок Путина уже в Австрии: На Кубани рассказали о музыкальном сюрпризе для Карин Кнайсль
18 августа 2018, 01:24
Боевики нашли копеечный способ борьбы с самолетами за десятки миллионов долларов
20 августа 2018, 03:39
Украина напрашивается на экономическую блокаду
17 августа 2018, 08:39
Валентин Катасонов: Верить «реформаторам» нельзя - это бесоподобные твари
16 августа 2018, 18:24
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
14 августа 2018, 14:40
Хотела бы вернуться в Союз
15 августа 2018, 11:39
«Война с Россией будет катастрофой»: Генерал НАТО охладил пыл Запада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.