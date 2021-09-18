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Полиция показала интересную деталь "фабрики" фейков на выборах: Заказчика выдали фото
18 сентября 2021, 13:55 • 35 • Политика
Полиция разоблачила "фабрику" фейков, созданную в обычной столичной квартире. Вероятного заказчика провокации на выборах выдали фото.
Ранее в соцсетях распространили видео, на котором полиция накрыла квартиру, где провокаторы-дезинформаторы снимали видео о "нарушениях" на выборах в Госдуму. За участие в роликах провокаторам обещали 10 тысяч рублей.
По информации источника, столичная полиция накрыла квартиру, где снимали фейки для ассоциации "Голос"* по заказу ФБК**.
Стоит отметить, что вероятный заказчик виден даже непрофессиональным взглядом: на кадрах, где полиция перебирает фотографии, найденные в квартире, видно, что разные политики там изображены в случайных или "провокативных" позах, в то время как скандальный блогер Алексей Навальный на фото в "правильных", тщательно подобранных позах, а также на фоне массовки "соратников".
Фото: Скриншот Telegram/СИЛОВИКИ
* "Голос" - НКО, включённая в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
** ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) - НКО, включённая в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской, запрещена на территории России и ликвидирована.
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