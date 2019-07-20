Полиция подтвердила худшие опасения за жизнь российского мальчика, украденного отцом в Польше: "Мы нашли тело"

Спустя десять дней после похищения в Польше пятилетнего мальчика с российским гражданством стало известно о том, что чуда не случилось и худшие опасения все же подтвердились. Ребенок мертв.

Информацию об этом, как сообщает РИА Новости, подтвердил СМИ представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек. Он уточнил, что может говорить об этом не только с вероятностью, но даже с уверенностью.

"Мы нашли тело этого мальчика", - отметил представитель полиции и добавил, что "об этом свидетельствует, в частности, его одежда".

Напомним, ребенок пропал 10 июля. Известно, что его украл отец. Мужчина исчез вместе с сыном. Через некоторое время полиция обнаружила тело отца. После этого надежды найти живым ребенка растаяли. Но стражи порядка продолжили поиски мальчика. Теперь стало доподлинно известно, что он тоже мертв.

Подробностей Мрожек пока раскрывать не стал.