Полиция перешла к ответным действиям: Уличные бои в Париже попали на видео

В Париже не утихают беспорядки, в которые переросли протестные демонстрации. По Сети распространяются всё новые кадры с места событий.

В субботу, 5 декабря, в столице Франции развернулось шествие митингующих, выступающих против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". Она запрещает снимать на фото и видео сотрудников правоохранительных органов.

Процессию возглавила группа людей в чёрном. Они провоцировали беспорядки, занимались мародёрством, забрасывали полицию камнями и поджигали машины.

Новые видеокадры запечатлели бои на улицах города. Демонстранты кидаются в представителей правопорядка петардами. В ответ полицейские вынуждены применить слезоточивый газ.

Другой ролик демонстрирует, как протестующие жгут документацию, которую они, предположительно, вынесли из отделения одного из близлежащих банков.