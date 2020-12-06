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Полиция перешла к ответным действиям: Уличные бои в Париже попали на видео

06 декабря 2020, 15:25  •  152 • Политика
Французская полиция перешла к более решительным действиям в ответ на развернувшиеся в столице страны беспорядки. Уличные бои в Париже попали на видео. Демонстранты кидаются в представителей правопорядка петардами. В ответ полицейские вынуждены применить слезоточивый газ.
В Париже не утихают беспорядки, в которые переросли протестные демонстрации. По Сети распространяются всё новые кадры с места событий.
В субботу, 5 декабря, в столице Франции развернулось шествие митингующих, выступающих против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". Она запрещает снимать на фото и видео сотрудников правоохранительных органов.
Процессию возглавила группа людей в чёрном. Они провоцировали беспорядки, занимались мародёрством, забрасывали полицию камнями и поджигали машины.
Новые видеокадры запечатлели бои на улицах города. Демонстранты кидаются в представителей правопорядка петардами. В ответ полицейские вынуждены применить слезоточивый газ.
Другой ролик демонстрирует, как протестующие жгут документацию, которую они, предположительно, вынесли из отделения одного из близлежащих банков.

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