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Полиция Парижа обстреляла демонстрантов газовыми гранатами, но сама попала в ловушку

08 декабря 2018, 17:39  •  212 • Политика
Полиция Парижа начала обстрел демонстрантов газовыми гранатами. Однако позже выяснилось, что сами же французские полицейские попали в ловушку из газовых гранат.
Французская полиция начала применение газовых гранат против участников движения "Желтые жилеты", протестующих в Париже за отмену повышения цен на бензин, передает информагентство ФАН.
По сообщениям очевидцев, в результате собственных действий полицейские оказались в ловушке. Демонстранты заблокировали их на узкой улице в центре Парижа и закидали брошенными силовиками газовыми гранатами.

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