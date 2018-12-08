Полиция Парижа обстреляла демонстрантов газовыми гранатами, но сама попала в ловушку

Полиция Парижа начала обстрел демонстрантов газовыми гранатами. Однако позже выяснилось, что сами же французские полицейские попали в ловушку из газовых гранат.

Французская полиция начала применение газовых гранат против участников движения "Желтые жилеты", протестующих в Париже за отмену повышения цен на бензин, передает информагентство ФАН.

По сообщениям очевидцев, в результате собственных действий полицейские оказались в ловушке. Демонстранты заблокировали их на узкой улице в центре Парижа и закидали брошенными силовиками газовыми гранатами.