«Полиция не вмешивалась»: украинские националисты устроили погром в здании Россотрудничества в Киеве

Группа украинских националистов совершила нападение на представительство Россотрудничества в центре Киева. Радикалы устроили погром в здании, сорвали и растоптали российский флаг, разгромили выставку памяти Фёдора Шаляпина и расписали стены лозунгами. В ходе акции звучали призывы к физической расправе над сотрудниками и гостями Российского центра науки и культуры, хотя в здании находились более 50 детей. На место инцидента прибыли сотрудники полиции и мониторинговой миссии ОБСЕ, однако никого из радикалов не задержали. В Россотрудничестве сообщили, что в воскресенье, 18 февраля, ожидаются новые нападения националистов на киевское представительство, приуроченные к годовщине начала массовых убийств на Майдане.

Группа украинских националистов в субботу, 17 февраля, совершила нападение на представительство Россотрудничества в центре Киева. Радикалы из экстремистских группировок «Правый сектор»*, С14 («Сечь»), «Традиция и порядок» и других националистических организаций устроили погром в здании на Борисоглебской улице.

«Радикалы ворвались в здание, нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы», — рассказал ТАСС руководитель киевского центра Константин Воробьёв.

Всего в момент инцидента в помещении находились около ста человек. По словам очевидцев, во время нападения в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) дети из театральной студии репетировали пьесу «Ревизор», передаёт издание «СТРАНА.ua».

По словам Воробьёва, националисты бесчинствовали около получаса. Радикалы сорвали и растоптали российский флаг, а также выкрикивали обвинения в адрес России и экстремистские лозунги. Возглавлял эту акцию депутат Радикальной партии Андрей Лозовой (он, в свою очередь, заявил, что просто гулял в Подольском районе украинской столицы).

Сообщается, что киевская полиция оперативно прибыла на вызов, однако, несмотря на присутствие в здании сотрудников правоохранительных органов, радикалы продолжали взламывать двери при помощи болгарки. Националисты также расписали стены помещения различными лозунгами и разгромили экспозицию выставки «Неизвестный Шаляпин», приуроченной к 145-летию выдающегося певца.

В Подольском районном управлении киевской полиции рассказали агентству Интерфакс-Украина: в субботу днём поступило сообщение о том, что около 20 человек вошли в здание Россотрудничества, а позднее эти люди сожгли флаг России. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, однако не было ни задержанных, ни пострадавших. Не было зафиксировано никаких повреждений.

При этом руководитель РЦНК Константин Воробьёв заявил, что правоохранители не мешали акции националистов.

«Полиция оперативно среагировала, приехала. Они активно не вмешивались в развитие событий и не препятствовали нанесению материального ущерба. Сейчас мы составили все необходимые протоколы, все заявления. Сюда, кстати, приехали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — рассказал Воробьёв РИА Новости.

Он добавил, что в ходе акции, проходившей под экстремистскими лозунгами, звучали призывы к физической расправе над сотрудниками и гостями центра.

«Это была абсолютно экстремистская акция запугивания. Они сказали, что предупреждают, а в следующий раз уже будет другой разговор», — подчеркнул глава РЦНК.

По его словам, радикалы требовали свернуть работу филиала Россотрудничества на Украине.

Один из лозунгов, оставленный радикалами на стенах помещений Россотрудничества в Киеве

vk.com

© Типичный Большевик

«Ожидаются ещё выступления»

По словам руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, выходка радикалов является не первой акцией устрашения, что не помешает Российскому центру науки и культуры в Киеве продолжить свою работу. В то же время в агентстве ждут от украинских властей неукоснительного исполнения двустороннего соглашения «Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров» и обеспечения безопасности деятельности РЦНК, его посетителей и сотрудников.

«Российская сторона никаким образом не препятствует деятельности Украинского культурного центра в Москве, содействует его работе, и мы ждём такого же исполнения позиций международного договора от Украины», — говорится в официальном заявлении Митрофановой.

Глава Россотрудничества также рассказала, что после погрома в киевском филиале сотрудникам Российского центра науки и культуры предписано до вторника не выходить на работу. Кроме того, руководство РЦНК запросило украинские власти о выделении дополнительной охраны.

«Мы дали предписание, чтобы они не выходили на работу и завтра, и послезавтра. Завтра ожидаются ещё выступления уже каких-то других (радикалов. — RT). Мы будем закрывать (помещение. — RT) и вызывать службу безопасности, полицию, чтобы они помогли оградить наше здание от подобных нападений», — рассказала Митрофанова РИА Новости.

Речь идёт о запланированной на воскресенье, 18 февраля, акции националистических организаций против Россотрудничества. Организатором акции «Смерть России!» значится добровольческий батальон экстремистской группировки «Организация украинских националистов» (ОУН) Николая Коханивского. Сообщается, что акция приурочена к годовщине событий 18 февраля 2014 года — дате начала массовых убийств на Майдане.

Начало собрания, которое пройдёт под лозунгами «Навеки отдельно!» и «Прочь от Москвы!», намечено на 15:00 по местному времени (16:00 мск). В это же время в центре Киева состоится очередной марш сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили за импичмент президента Украины Петра Порошенко.

Националисты заявляли о намерении пройти маршем к зданию Россотрудничества после митинга в центре украинской столицы. По словам организаторов акции, её целью является «прекращение деятельности этого эфэсбэшного центра на Украине».

«Монополия на насилие»

Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук назвал погром в здании Россотрудничества результатом политики киевских властей, одобряющих русофобию и насилие.

«Нападение национал-радикалов на здание Россотрудничества во время репетиции детской театральной студии — очередная демонстрация того, что монополия на насилие на Украине принадлежит фашиствующим парамилитарным группировкам», — цитирует ТАСС прессу-службу политика.

По словам Медведчука, безнаказанность подобных акций на Украине стала нормой, а следствием подобной политики станет срыв гуманитарных переговоров и разжигание вражды. Именно это, полагает политик, и является главной целью «партии войны» на Украине.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нападение на российское представительство в Киеве напрямую связано с риторикой украинских властей.

Климкин: конкретных договоренностей с главой МИД РФ в Мюнхене достигнуто не было «Безусловно, этот чудовищный акт вандализма в отношении российского флага на здании Россотрудничества в Киеве является прямым следствием той провокации, которую учинил Порошенко с трибуны Мюнхенской конференции», — подчеркнул парламентарий.

Речь идёт о призыве Порошенко запретить демонстрацию российского флага во всём мире.

По словам Слуцкого, в настоящее время экстремизм возведён в ранг государственной политики на Украине, а киевские власти сквозь пальцы смотрят на подобные проявления ненависти, поскольку именно радикальные элементы привели их на руководящие посты.

При этом депутат призвал международные институты наконец обратить внимание на происходящие на Украине инциденты и призвать Киев к выполнению своих обязательств по защите иностранных представительств на территории страны.

Послужной список

Националисты из С14, которую ряд исследователей относят к неонацистским группировкам, в последнее время отметились целым рядом нападений на культурные и духовные объекты, включая часовню возле Десятинной церкви в Киеве, и попыткой сноса памятника Екатерине II в Одессе.

Кроме того, в четверг, 15 февраля, радикалы группировки С14 разбили плиты на Монументе Славы во Львове и уничтожили надпись «Победителям над нацизмом».

По словам депутата Верховной рады Александра Вилкула, сделано это было при попустительстве правоохранительных органов. Так же, как и в субботу, сообщений о задержаниях националистов не поступало.

«Разбившие памятник вандалы, судя по всему, именно так понимают патриотизм. Для них освобождение Европы и мира от нацизма, в борьбе с которым украинский народ потерял миллионы жизней, не является победой. Прикрываясь лозунгами о декоммунизации, эти моральные уроды уничтожают нашу историческую память. Кроме того, отдельное спасибо «молодым патриотам» ещё и за имидж Украины в глазах всего цивилизованного мира», — заявил парламентарий.

«Уважаемые представители украинской власти, уймите своих радикалов. Они не помогут вам удержать власть. А вот разорвать окончательно страну при вашем попустительстве они способны», — подчеркнул Вилкул.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).