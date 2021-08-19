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Полиция не добилась ни слова: Неизвестный у библиотеки Конгресса написал о бомбе в грузовике

19 августа 2021, 21:30  •  46 • В мире
Утром 19 августа возле библиотеки Конгресса в Вашингтоне появился неизвестный мужчина. До сих пор полиция не добилась ни слова от него. Он написал о бомбе в своём грузовике.
Для общения с правоохранителями неизвестный мужчина использует текст. Оставляет сообщения не в соцсетях, не пересылает их через мессенджеры. Он более консервативен. Всё, что хочет сказать, пишет маркером на доске для сухого стирания.
Полиция не добилась ни слова от него, но развернула бурную деятельность. Все, кто находился в близлежащих зданиях, эвакуированы, включая посетителей кафе и парка. Перекрыто большинство окрестных улиц. Не функционирует ближайшая станция метро.
Проводится активная проверка угрозы взрыва, сообщила полиция Капитолия в Twitter. По данным NBC News, помощь оказывают полицейские округа Колумбия.
Газета The New York Times сообщила, что возле библиотеки Конгресса мужчина припарковал свой чёрный пикап примерно в 09:15. Одному из полицейских, прибывших на место, показалось, что в руке у неизвестного что-то похожее на детонатор. Водитель пикапа подтвердил, что у него в грузовике бомба. Пока точно не удалось установить, соответствуют ли его слова действительности.
"Мы пытаемся получить как можно больше информации, чтобы попытаться найти способ мирным путём разрешить эту проблему", - заявил на пресс-конференции начальник полиции Капитолия Томас Мангер.

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