Полиция накрыла фабрику компроматов Навального? В Петербурге нашли изготовителей фейковых "расследований" - СМИ

В Санкт-Петербурге обнаружили подпольную редакцию по производству компромата, которая может принадлежать структурам Алексея Навального. Речь идет о квартире в доме №73 на Краснопутиловской улице, которая использовалась в качестве места для подготовки фейковых материалов, пишет РИА ФАН.

Всё началось с того, что в полицию обратился вернувшийся из длительной командировки петербуржец. Он сообщил, что дверь в его квартире была взломана неизвестными. Прибывшие на место полицейские ожидали увидеть обычную кражу или проникновение бездомного, но оказалось, что жилище использовали неизвестные для реализации теневых политтехнологий в преддверии выборов.

По словам источника в полиции, квартира была переоборудована в подпольную редакцию, где неизвестные занимались сбором данных на высокопоставленных политиков и бизнесменов, а также написанием заказных компрометирующих статей для последующего размещения в СМИ. При этом для создания очерняющих фейков за жертвами информационной атаки велась незаконная слежка. Правоохранители изъяли у фейкоделов списки и фотографии политиков, заготовки псевдорасследований, дорогие фотоаппараты, видеокамеры, компактные камеры для слежки, часы с возможностью записи роликов и аудио, дроны и многое другое, пишет "Версия на Неве".

Главными целями черных пиарщиков, судя по найденным материалам, были врио губернатора Северной столицы Александр Беглов, вице-губернаторы, депутаты ЗакСа. Предполагается, что фейковые компроматы злоумышленники планировали опубликовать незадолго до выборов, которые назначены на единый день голосования - 8 сентября.

В создании "фабрики компромата" подозреваются структуры, связанные с блогером-оппозиционером Алексеем Навальным. Как отмечает РИА ФАН, он единственный человек, который агрессивно выступает против партии власти, и раньше уже попадался на публикации фейков. Кроме того, имеются и косвенные доказательства. Во-первых, псевдорасследования начали массово выходить после того, как блогер покинул спецприемник, где отбывал свой 30-суточный административный арест. Во-вторых, Алексей ранее угрожал политикам выпуском своих расследований.