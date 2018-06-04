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Полиция Киева завела уголовное дело по факту кражи в квартире Вышинского
04 июня 2018, 05:09 • 75 • Украина
ТАСС, 4 июня. Полиция Киева открыла уголовное дело по факту кражи в квартире главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом в воскресенье агентству УНН сообщили в правоохранительной службе.
"Около 17:00 в полицию поступило сообщение. В настоящее время полиция проводит все необходимые следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению. По данному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) УК", - цитирует агентство сообщение отдела коммуникации полиции Киева.
Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники ограбили киевскую квартиру находящегося под арестом Вышинского. Как сообщил его адвокат Андрей Доманский, пропали документы и ценности.
Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца по обвинению в государственной измене. В пятницу, 1 июня, Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
Вышинский имеет гражданство Украины и России, второе он получил в 2015 году. До оглашения вердикта апелляционного суда журналист обратился из зала заседания к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению.
В МИД РФ потребовали от Киева снять все обвинения с Вышинского и немедленно освободить его.
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