Полиция Киева завела уголовное дело по факту кражи в квартире Вышинского

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ТАСС, 4 июня. Полиция Киева открыла уголовное дело по факту кражи в квартире главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом в воскресенье агентству УНН сообщили в правоохранительной службе.

"Около 17:00 в полицию поступило сообщение. В настоящее время полиция проводит все необходимые следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению. По данному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) УК", - цитирует агентство сообщение отдела коммуникации полиции Киева.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники ограбили киевскую квартиру находящегося под арестом Вышинского. Как сообщил его адвокат Андрей Доманский, пропали документы и ценности.

Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца по обвинению в государственной измене. В пятницу, 1 июня, Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Вышинский имеет гражданство Украины и России, второе он получил в 2015 году. До оглашения вердикта апелляционного суда журналист обратился из зала заседания к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению.

В МИД РФ потребовали от Киева снять все обвинения с Вышинского и немедленно освободить его.