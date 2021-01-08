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Полиция Капитолия ответила на заявление о погибшем правоохранителе
08 января 2021, 20:00 • 43 • Политика
Полиция Капитолия ответила на заявление телеканала CNN о погибшем полицейском.
Ранее телеканал сообщил о том, что офицер полиции находился в критическом состоянии в эпицентре волнений в Капитолии со вчерашнего вечера и в итоге скончался.
В свою очередь в полиции опровергли информацию о смерти правоохранителя. Там уточнили, что в ходе штурма Капитолия действительно пострадали несколько стражей порядка, которые были госпитализированы, однако, к счастью, никто не скончался.
Напомним, заседание Конгресса США 6 января было сорвано. Протестующие сначала окружили здание, а затем и вовсе ворвались внутрь. Не обошлось без пострадавших - пулю получила одна из активисток, когда вместе с другими сторонниками президента США Дональда Трампа ломала двери. Ранения есть и у сотрудников полиции.
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