Полиция и СБУ не дали повесить в Киеве бигборды с должностью Сороса







Полиция, усиленная содействием Службы безопасности Украины (СБУ), воспрепятствовала развешиванию в Киеве бигбордов, на которых указывается одна из должностей известного финансиста Джорджа Сороса.Об этом сообщает издание «Капитал» со ссылкой на менеджера одного из рекламных агентств, занимавшихся размещением указанного материала.Он рассказал, что размещение бордов с изображением Джорджа Сороса и подписью «Я вам настоящий президент» заказала одна из общественных организаций. Заказчик пояснил, что хотел бы обратить внимание на ту чрезмерно большую роль, которую в украинской политике играют грантовые структуры, финансируемые этим бизнесменом.«Однако, разместить эти борды мы не смогли, нам не дали этого сделать представители правоохранительных органов», – рассказал сотрудник, попросивший не называть его имени из соображений безопасности.Он добавил, что проблемы с размещением начались сразу же. Большинство владельцев рекламных площадей отказывались размещать макет, аргументируя это тем, что «не хотят проблем». Когда подрядчика все же нашли, появились трудности с поиском расклейщиков, которые согласились бы на эту работу.«Нам говорили, что о данных бордах уже знают все на рынке и что поступило "пожелание" от СБУ не заниматься их поклейкой во избежание неких проблем. Людям якобы звонили, представлялись оперативными работниками, и угрожали», – рассказал менеджер.Он добавил, что некоторые фирмы прямо рекомендовали изменить макет и «согласовать» его в СБУ с неким Сергеем Анатольевичем, номер телефона которого прилагался.«При этом параллельно начались странные телефонные звонки с неизвестных номеров, перебои со связью, кто-то попытался взломать почту, с которой велась переписка. К некоторым сотрудникам домой приходили неизвестные, звонили в домофон, не представлялись, но предлагали выйти поговорить "с полицией". На просьбу представиться и сообщить суть вопроса, не отвечали», – рассказал сотрудник.Поклейщиков удалось найти в соседней области, однако, за этим объявилась полиция.«На первом же щите при попытке поклеить постер приехала полиция. У них уже было фото с изображением макета, хотя поклейщики успели сделать только незначительную часть и не было видно ни полного текста, ни изображения. Работать дальше полиция не позволила, задержав бригаду поклейщиков. В отделении ждал тот самый "Сергей Анатольевич" (на фото ниже - ред.) , отказавшийся показать документы и назвать свою должность», – рассказал менеджер.