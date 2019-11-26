Полиция Грузии сняла блокаду парламента, разогнав протестующих с помощью водомётов

Лидеры протестующих пообещали установить палатки у всех входов в здание парламента, чтобы помешать депутатам войти в здание во вторник, однако полиция применила водомёты, чтобы сорвать блокаду в день пленарного заседания.

Проспект Руставели был заблокирован, движение по нему прекратилось.

Оппозиционеры заявили, что будут стоять у парламента всю ночь, чтобы сорвать заседание во вторник. Об этом заявил лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе, которого поддержали криками "Измени!" с требованием изменить избирательную систему.

Второй лозунг демонстрантов - "Вместе - против одного!", под которым они имеют в виду Иванишвили.

Неделю назад грузинская оппозиция уже попыталась блокировать парламент, однако спецназ МВД атаковал демонстрантов газовыми гранатами и водяными пушками.

Протесты в Грузии начались 14 ноября после решения властей не переходить с 2020 года со смешанной на пропорциональную систему выборов в парламент, напоминает РИА ФАН.