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Полиция Грузии сняла блокаду парламента, разогнав протестующих с помощью водомётов

26 ноября 2019, 16:39  •  91 • Политика
Минувшей ночью несколько тысяч грузин попытались заблокировать парламент в Тбилиси, выражая протест против лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Полиция использовала водяные пушки для разгона манифестантов.
Лидеры протестующих пообещали установить палатки у всех входов в здание парламента, чтобы помешать депутатам войти в здание во вторник, однако полиция применила водомёты, чтобы сорвать блокаду в день пленарного заседания.
Проспект Руставели был заблокирован, движение по нему прекратилось.
Оппозиционеры заявили, что будут стоять у парламента всю ночь, чтобы сорвать заседание во вторник. Об этом заявил лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе, которого поддержали криками "Измени!" с требованием изменить избирательную систему.
Второй лозунг демонстрантов - "Вместе - против одного!", под которым они имеют в виду Иванишвили.
Неделю назад грузинская оппозиция уже попыталась блокировать парламент, однако спецназ МВД атаковал демонстрантов газовыми гранатами и водяными пушками.
Протесты в Грузии начались 14 ноября после решения властей не переходить с 2020 года со смешанной на пропорциональную систему выборов в парламент, напоминает РИА ФАН.

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