Полиция Греции разгоняет COVID-диссидентов гранатами

В Салониках полиция Греции использовала светошумовые гранаты для разгона протестующих против введения жёсткого карантина. Подробности сообщает местное издание Thestival.

Из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 власти Греции объявили о введении с 7 ноября всеобщего карантина. Начиная с субботы граждане Греции обязаны уведомлять власти о каждом выходе на улицу по СМС, а также носить защитные маски на улице и в помещениях. Кроме того, с полуночи до 5 утра действует комендантский час. Нарушителям грозит штраф - 300 евро.

В Салониках карантинные меры были введены ещё в начале недели. Это второй по величине город Греции, и ситуация с коронавирусом там очень тяжёлая. Тем не менее люди вышли на акцию по призыву в соцсетях и устроили протест против жёстких ограничительных мер. Чтобы предотвратить массовое скопление людей, на место прибыли полицейские.

Вначале между протестующими и полицией произошла мелкая стычка, затем ситуация вышла из-под контроля. Участники акции принялись закидывать стражей порядка бутылками и краской.