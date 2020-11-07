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Полиция Греции разгоняет COVID-диссидентов гранатами

07 ноября 2020, 20:15  •  76 • Политика
В Греции полиция применила светошумовые гранаты на акции протеста против введения карантина в связи с пандемией COVID-19.
В Салониках полиция Греции использовала светошумовые гранаты для разгона протестующих против введения жёсткого карантина. Подробности сообщает местное издание Thestival.
Из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 власти Греции объявили о введении с 7 ноября всеобщего карантина. Начиная с субботы граждане Греции обязаны уведомлять власти о каждом выходе на улицу по СМС, а также носить защитные маски на улице и в помещениях. Кроме того, с полуночи до 5 утра действует комендантский час. Нарушителям грозит штраф - 300 евро.
В Салониках карантинные меры были введены ещё в начале недели. Это второй по величине город Греции, и ситуация с коронавирусом там очень тяжёлая. Тем не менее люди вышли на акцию по призыву в соцсетях и устроили протест против жёстких ограничительных мер. Чтобы предотвратить массовое скопление людей, на место прибыли полицейские.
Вначале между протестующими и полицией произошла мелкая стычка, затем ситуация вышла из-под контроля. Участники акции принялись закидывать стражей порядка бутылками и краской.
В ответ полиция использовала химикаты и светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу, - пишет Thestival.

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