Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят обща...
Вот такая она «самая сильная»…
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
"У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции...": Звонок Путина стал ме...
Главная / Политика

Полиция Франции нашла "русский след" в жестоком убийстве учителя под Парижем

18 октября 2020, 02:15  •  99 • Политика
Посольство России работает с французскими властями по делу об убийстве учителя. По данным полиции, обезглавивший преподавателя преступник родился в Москве.
По данным полиции Франции, преступник, обезглавивший учителя под Парижем, родился в Москве, но проживал в их стране в статусе беженца. Посольство России в Париже работает с французскими властями по делу об убийстве, чтобы выяснить правду.
Преступление, о котором идёт речь, было совершено в минувшую пятницу, 16 октября, в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Жертвой стал школьный учитель. Преступник отрезал ему голову. Предполагаемым мотивом преступления стал урок свободы слова, на котором преподаватель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Французская полиция нейтрализовала преступника. По данным правоохранителей, им был Абдулак Абуезидович А., родившийся в Москве 12 марта 2002 года.
"Убийца французского учителя не имел отношения к России, так как его семья в 2008 году была принята во Франции, где проживала с тех пор", - заявили в российском посольстве.
По факту убийства учителя во Франции завели уголовное дело по статье "Терроризм". А президент страны Эммануэль Макрон назвал случившееся терактом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
17 октября 2020, 20:45
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже вытолкали
17 октября 2020, 20:45
Кризис-2020 ещё не финал. В Кремле готовят громоотводы: Сделано новое пророчество о России
17 октября 2020, 22:35
Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее
17 октября 2020, 20:45
Заслуженный пилот: США загнали себя в воздушную ловушку с Крымом
17 октября 2020, 22:35
МИД Германии поставил точку в споре о "Северном потоке - 2": Завершение проекта - вопрос времени
17 октября 2020, 22:35
"Больше не трагедия?": Журналист пригвоздил острыми вопросами раздающих чины в Крыму
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 октября 2020, 22:35
Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее
17 октября 2020, 22:35
МИД Германии поставил точку в споре о "Северном потоке - 2": Завершение про...
17 октября 2020, 23:25
Тактические соображения: почему Вашингтон обвиняет Москву в отказе продлить договор п...
18 октября 2020, 00:25
Тринадцатая жертва. Спасатели надеются на чудо: Последние данные об ударе по Гяндже
18 октября 2020, 00:20
«Неприемлемое обоснование»: постпред РФ при ЕС назвал незаконными санкции против Росс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2020, 23:35
Последнее спасение – серебро: США готовятся к отказу от доллара
15 октября 2020, 00:00
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
12 октября 2020, 20:40
"Киев выразит протест Польше?": Дуда отказал Украине в праве на Крым - политолог
12 октября 2020, 18:50
"Откуда такая осведомлённость?": Готовящей "возмездие" за Навального Европе задали "наивный вопрос"
15 октября 2020, 01:50
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать в отставку
12 октября 2020, 08:45
Совершена большая антикитайская провокация
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.