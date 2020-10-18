Полиция Франции нашла "русский след" в жестоком убийстве учителя под Парижем

По данным полиции Франции, преступник, обезглавивший учителя под Парижем, родился в Москве, но проживал в их стране в статусе беженца. Посольство России в Париже работает с французскими властями по делу об убийстве, чтобы выяснить правду.

Преступление, о котором идёт речь, было совершено в минувшую пятницу, 16 октября, в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Жертвой стал школьный учитель. Преступник отрезал ему голову. Предполагаемым мотивом преступления стал урок свободы слова, на котором преподаватель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Французская полиция нейтрализовала преступника. По данным правоохранителей, им был Абдулак Абуезидович А., родившийся в Москве 12 марта 2002 года.

"Убийца французского учителя не имел отношения к России, так как его семья в 2008 году была принята во Франции, где проживала с тех пор", - заявили в российском посольстве.

По факту убийства учителя во Франции завели уголовное дело по статье "Терроризм". А президент страны Эммануэль Макрон назвал случившееся терактом.