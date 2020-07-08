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Полиция была не готова. Более 40 силовиков пострадали в ходе стычек с бунтующей толпой

08 июля 2020, 17:00  •  198 • Политика
В результате беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов. Жители сербской столицы вышли на улицу, протестуя против усиления карантина, однако митинг быстро перерос в стычки с сотрудниками правоохранительных органов. По словам директора белградской полиции Владимира Ребича, силовики были не готовы.
Он отметил, что органы правопорядка не ожидали такой реакции. При этом некоторые оппозиционные депутаты и активисты быстро сориентировались в ситуации и попытались возглавить протест. Ребич утверждает, что именно они подстрекали бунтующую толпу ворваться в парламент.
Полиция долго вела себя сдержанно, силу употребили только после того, как сила была применена в отношении стражей правопорядка. Были использованы химические средства и конная полиция, - заявил чиновник, выступая на местном телеканале РТС.
Ребич добавил, что протестующие сожгли пять полицейских автомобилей и ранили три лошади. В ходе беспорядков силовики смогли задержать 23 человек.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в свою очередь тоже обвинила в беспорядках оппозицию. Глава правительства считает, что политики, которые проиграли на парламентских выборах, решили набрать политические очки с помощью погромов.
Ранее сообщалось, что в столице Сербии произошли массовые беспорядки. Поводом для недовольства стало решение властей ввести дополнительные ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса.

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