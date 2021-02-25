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Полиция больше не подчиняется Пашиняну: Офицеры перешли на сторону военных - СМИ

25 февраля 2021, 18:40  •  176 • Политика
Офицеры полиции Армении отказались подчиняться Пашиняну и поддержали требование военных об уходе правительства страны в отставку, пишут местные СМИ.
Ряд высокопоставленных офицеров армянской полиции приняли сторону военных и отказались подчиняться приказам премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает News.am.
Отмечается, что вышедшие из подчинения офицеры призвали правоохранителей "не подчиняться незаконным указаниям Никола Пашиняна и не применять силу против народа". Также они поддержали требование Генштаба ВС республики об отставке премьера. Полицейские руководители рекомендуют действующим властям "мирно, без потрясений уйти".
Напомним, что кризис в Армении начался с очередной попытки Пашиняна уйти от ответственности за поражение в войне за Нагорный Карабах. Премьер заявил, что победе помешали "неисправные" российские "Искандеры", за что был поднят на смех собственными военными. Это привело к увольнению руководства Генштаба ВС. После этого армия потребовала отставки самого Пашиняна.

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