Полиция больше не подчиняется Пашиняну: Офицеры перешли на сторону военных - СМИ

Офицеры полиции Армении отказались подчиняться Пашиняну и поддержали требование военных об уходе правительства страны в отставку, пишут местные СМИ.

Ряд высокопоставленных офицеров армянской полиции приняли сторону военных и отказались подчиняться приказам премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает News.am.

Отмечается, что вышедшие из подчинения офицеры призвали правоохранителей "не подчиняться незаконным указаниям Никола Пашиняна и не применять силу против народа". Также они поддержали требование Генштаба ВС республики об отставке премьера. Полицейские руководители рекомендуют действующим властям "мирно, без потрясений уйти".

Напомним, что кризис в Армении начался с очередной попытки Пашиняна уйти от ответственности за поражение в войне за Нагорный Карабах. Премьер заявил, что победе помешали "неисправные" российские "Искандеры", за что был поднят на смех собственными военными. Это привело к увольнению руководства Генштаба ВС. После этого армия потребовала отставки самого Пашиняна.