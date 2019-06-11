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Полиции поступило сообщение о минировании Конституционного суда в Киеве
11 июня 2019, 12:24 • 67 • Украина
В киевскую полицию поступило сообщение о минировании Конституционного суда (КС) Украины, где рассматривается вопрос о законности указа украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает УНН.
Reuters
«Поступило сообщение о минировании. Сейчас взрывотехнические службы проверят здание», — отметили собеседники агентства.
Охрана добавила, что «инструкций об эвакуации пока не поступало».
Отмечается, что КС объявил перерыв до 11:45.
Ранее сообщалось, что у здания КС проходит митинг общественных организаций, которые выступают за отмену указа президента о роспуске парламента.
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