Полиции поступило сообщение о минировании Конституционного суда в Киеве

• 67 • Украина

В киевскую полицию поступило сообщение о минировании Конституционного суда (КС) Украины, где рассматривается вопрос о законности указа украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает УНН.

Reuters

«Поступило сообщение о минировании. Сейчас взрывотехнические службы проверят здание», — отметили собеседники агентства. Охрана добавила, что «инструкций об эвакуации пока не поступало». Отмечается, что КС объявил перерыв до 11:45. Ранее сообщалось, что у здания КС проходит митинг общественных организаций, которые выступают за отмену указа президента о роспуске парламента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники