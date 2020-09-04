Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального

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Мужчина быстро оправдался, объяснив свое заявление эмоциями

Получивший якобы дозу "Новичка" в Солсбери в 2018 г. полицейский Ник Бейли написал лишнего в соцсети о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным и неуклюже тут же решил оправдаться, сообщив, что у него "эмоции взяли верх".

Все началось с того, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, возбудившись вчерашним заявлением из Берлина, потребовал от Москвы объяснений по инциденту с ярым критиком Кремля. Свой спич англичанин опубликовал в "Твиттер". На него отреагировал полицейский.

"Я так много хочу сказать об этом твите. Но я не могу и не буду", – написал в ответ Бейли.

I have so much that I want to say about this tweet. But I can’t, and I won’t. https://t.co/1ZzDzl5WKa — Nick Bailey (@DSNickBailey) September 2, 2020

Это сообщение вызвало массу вопросов пользователей. Некоторые почему-то предположили, что к "отравлению" Навального приложили руку спецслужбы Соединенного Королевства. Поэтому болтуну пришлось смешно открещиваться от российской истории.

В следующем твите Бейли написал, что он простой работник полиции и не имеет доступа к секретной информации о работе спецслужб Британии, России, а также данных о расследовании нападения в 2018 г. или "недавней атаки при помощи нервно-паралитического вещества". Свой же предыдущий комментарий мужчина объяснил тем, что "эмоции взяли верх" и ему просто захотелось высказаться по существу темы.

"Я – жертва и полностью принадлежу себе. Оглядываясь назад, я жалею, что написал такой двусмысленный твит. Эмоции взяли надо мной верх прошлой ночью, и я хотел что-то сказать, но ничего не сказал", – оправдался полицейский.



Ранее сегодня стало известно, что США собираются выработать со своими союзниками меры наказания России за "отравление" Навального. Речь идет о финансовых санкциях.

