Полицейские включили участникам незаконного митинга коммунистов песню про Путина

Полиция Москвы включила музыку участникам митинга против итогов выборов. Играет "Дядя Вова, мы с тобой". "Собравшимся почему-то эти песни пришлись не по нраву", - комментирует Меркури.

На несанкционированном митинге в Москве полиция включила участникам демонстрации музыку. Играет песня "Дядя Вова, мы с тобой". Пришедшие на акцию люди почему-то недовольны.

Речь идёт о митинге коммунистов по поводу несогласия с результатами голосования на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Власти Москвы запретили мероприятие в связи с четвёртой волной коронавирусной инфекции COVID-19.

Полиция включила музыку, но собравшимся почему-то эти песни пришлись не по нраву,

- комментирует блогер и радиоведущий Илиас Меркури.

Напомним, что за день до акции МВД и прокуратура выступили с предупреждением о том, что участие в несанкционированном мероприятии будет иметь негативные последствия. Некоторых призывавших на акцию людей - задержали.