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Полицейские включили участникам незаконного митинга коммунистов песню про Путина

25 сентября 2021, 20:05  •  131 • Политика
Полиция Москвы включила музыку участникам митинга против итогов выборов. Играет "Дядя Вова, мы с тобой". "Собравшимся почему-то эти песни пришлись не по нраву", - комментирует Меркури.
На несанкционированном митинге в Москве полиция включила участникам демонстрации музыку. Играет песня "Дядя Вова, мы с тобой". Пришедшие на акцию люди почему-то недовольны.
Речь идёт о митинге коммунистов по поводу несогласия с результатами голосования на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Власти Москвы запретили мероприятие в связи с четвёртой волной коронавирусной инфекции COVID-19.
Полиция включила музыку, но собравшимся почему-то эти песни пришлись не по нраву,
- комментирует блогер и радиоведущий Илиас Меркури.
Напомним, что за день до акции МВД и прокуратура выступили с предупреждением о том, что участие в несанкционированном мероприятии будет иметь негативные последствия. Некоторых призывавших на акцию людей - задержали.

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