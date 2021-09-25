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Полицейские включили участникам незаконного митинга коммунистов песню про Путина
25 сентября 2021, 20:05 • 131 • Политика
Полиция Москвы включила музыку участникам митинга против итогов выборов. Играет "Дядя Вова, мы с тобой". "Собравшимся почему-то эти песни пришлись не по нраву", - комментирует Меркури.
На несанкционированном митинге в Москве полиция включила участникам демонстрации музыку. Играет песня "Дядя Вова, мы с тобой". Пришедшие на акцию люди почему-то недовольны.
Речь идёт о митинге коммунистов по поводу несогласия с результатами голосования на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Власти Москвы запретили мероприятие в связи с четвёртой волной коронавирусной инфекции COVID-19.
- комментирует блогер и радиоведущий Илиас Меркури.
Напомним, что за день до акции МВД и прокуратура выступили с предупреждением о том, что участие в несанкционированном мероприятии будет иметь негативные последствия. Некоторых призывавших на акцию людей - задержали.
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