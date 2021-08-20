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Полицейские Вашингтона раскрыли блеф мужчины "с бомбой"

20 августа 2021, 03:00  •  23 • В мире
Полицейские Вашингтона выяснили, что никакой бомбы в чёрном пикапе возле здания библиотеки Конгресса не было. Блеф мужчины-водителя раскрыт. Ситуация с онлайн-трансляцией в Facebook оказалась более сложной.
В пресс-релизе полиции Капитолия сообщается, что бомбы в автомобиле не обнаружено. Однако в пикапе были составляющие, из которых вполне можно было собрать взрывное устройство.
Как следует из Twitter департамента полиции округа Колумбия, владелец автомобиля, вызвавший переполох возле правительственных зданий, арестован.
Портал Yahoo сообщил, что злоумышленник в течение нескольких часов вёл прямую трансляцию из своего автомобиля через платформу Facebook. Зрители всё время могли наблюдать, как полицейские ведут переговоры с преступником. Более того, некоторые американцы фрагменты стрима успели распространить по соцсетям.
Представитель Facebook Энди Стоун попытался оправдаться, почему ответственные за контент соцсети почти полдня не могли заблокировать трансляцию, удалить видео, забанить пользователя, нарушающего закон. Стоун заявил, что "расследование продолжается".
Уже не в первый раз через Facebook представляющие опасность люди ведут стримы. Так, в 2019 году в этой соцсети вёлся стрим из Новой Зеландии. В мечеть Крайстчёрча во время пятничной молитвы явился мужчина и расстрелял десятки человек. Жестокая расправа разлетелась по соцсетям миллионами копий.

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