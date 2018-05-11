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«Полицейская зачистка»: зачем глава МВД Украины заявил о разработке «плана деоккупации Донбасса»
11 мая 2018, 23:54 • 85 • Украина
Летом 2018 года на Украине будет принят «план деоккупации Донбасса», сообщил глава МВД Арсен Аваков. В украинском ведомстве документ называют дорожной картой по «освобождению неподконтрольных территорий» и «восстановлению конституционного строя». Ранее Аваков заявил, что разработал «тактику мелких шагов» — процедуру постепенной реинтеграции региона с привлечением миротворцев ООН. План Киева, по сути, предполагает проведение полицейской зачистки, которая только запугает жителей, считают в экспертном сообществе. Ранее в МИД России отмечали, что закон о реинтеграции Донбасса подтверждает намерение украинских властей решать конфликт на востоке страны силой.
Блокпост Нацгвардии вблизи Славяносербска © Gleb Garanich / Reuters
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что специалисты ведомства разработают летом 2018 года так называемый план деоккупации Донбасса. В документе будут прописаны конкретные меры по восстановлению конституционного строя на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.
«Я бы хотел, чтобы летом мы имели этот документ на руках. И летом начали кампанию, о которой я уже сказал, — начали доносить до общества информацию о выполнении плана. К этому надо привлекать общественное мнение», — заявил Аваков на совещании в ведомстве.
Как уточняет пресс-служба МВД Украины, речь идёт о выработке своеобразной дорожной карты для работы сотрудников полиции и Национальной гвардии на «временно оккупированных территориях». В частности, в документе будут прописаны правила взаимодействия с местным населением.
Как пояснил журналистам советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, документ будет включать в себя две части — подготовительную и практическую. Он сообщил, что благодаря «плану деоккупации» каждое подразделение МВД будет «чётко понимать свои действия по восстановлению государственной власти» в регионе.
Под прикрытием «голубых касок»
В середине апреля в интервью «Украинской правде» Аваков объявил, что разработал «тактику мелких шагов» — программу поэтапной реинтеграции неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, в реализации плана союзниками украинских силовиков выступят миротворцы ООН.
«План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — сказал Аваков.
При этом глава МВД признал, что с большой вероятностью местное население не будет лояльно украинским властям. Более того, Аваков полагает, что на выборах жители Донбасса отдадут голоса депутатам и должностным лицам с «откровенно проимперскими взглядами».
«Но в стратегической перспективе это не так и важно… Главное — сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами», — подчеркнул Аваков.
В то же время Аваков не исключает, что российская армия якобы может начать наступление на Мариупольском направлении или на город Краматорск.
По инициативе Порошенко
20 февраля 2018 года президент Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.
Его официальная формулировка звучит следующим образом: «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».
Документ определил Россию как «страну-агрессора» и возложил на неё вину за материальный ущерб, нанесённый в ходе боевых действий. Этот закон признал неподконтрольные территории «оккупированными» и предоставил силовым ведомствам полномочия, необходимые для освобождения «захваченных территорий».
30 апреля 2018 года в Донбассе официально завершилась «антитеррористическая операция» (АТО), которая формально началась 13 апреля 2014 года. В настоящее время Киев проводит так называемую операцию объединённых сил (ООС), заявленная конечная цель которой — «освобождение территории от оккупантов и защита территориальной целостности Украины».
Командующим штабом объединённых сил был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. На протяжении четырёх лет общее руководство военной операцией в Донбассе осуществлял Антитеррористический центр СБУ.
Ещё одно отличие ООС от АТО заключается в том, что в подчинение группировки ВСУ у линии разграничения перешли подразделения Нацгвардии, СБУ, полиции и пограничной службы. При этом армейские части получили дополнительные полномочия «по реагированию на агрессию». В частности, украинские военнослужащие получили право проникать в жилые помещения и на земельные участки с целью «отпора и сдерживания вооружённой агрессии Российской Федерации».
В украинских СМИ господствует точка зрения, что почти все законодательные инициативы по Донбассу исходят от администрации президента Украины: в преддверии выборов главы государства Порошенко осознаёт невыполнимость своих обещаний вернуть потерянные в 2014 году территории.
При этом полномочный представитель России в контактной группе по ситуации на Украине Борис Грызлов считает, что цель нововведений Порошенко заключается в стремлении усилить военную группировку у линии разграничения, чтобы иметь возможность реализовать силовой сценарий.
Ранее в МИД РФ отмечали, что вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса подтверждает, что Киев намерен решать конфликт на юго-востоке Украины только силой.
«Нереализуемая мечта»
«План деоккупации Донбасса» — это «нереализуемая мечта» Арсена Авакова. Так прокомментировал инициативу главы МВД Украины политолог Владимир Скачко. Эксперт полагает, что инициатива главы МВД не согласована с Порошенко и потому не получит его одобрения.
«Борьба за Донбасс стала фрагментом внутриполитической разборки на фоне грядущих выборов. Аваков, как и глава СНБО Александр Турчинов, — это люди из Народного фронта. Эту партию нельзя назвать оппозицией. Блок Петра Порошенко и Народный фронт — это заклятые друзья. Разница в том, что БПП играет роль голубя мира, а Народный фронт — партии войны», — отметил Скачко в беседе с RT.
Как пояснил эксперт, сейчас Народный фронт стремится не отставать от Порошенко в инициативах по Донбассу, чтобы продемонстрировать наличие собственного проекта «деоккупации». Кроме того, по его словам, риторика Народного фронта свидетельствует о желании партии «получить ярлык на княжение» от США.
«Если убрать политическую подоплёку, то план Авакова — это, по сути, полицейская зачистка. На практике реализация документа может только запугать жителей Донбасса, и в итоге ополчение пополнят новые кадры. Никакие «голубые каски» не остановят этот процесс. Однако подобный сценарий маловероятен, в том числе из-за позиции России по миротворцам», — резюмировал Скачко.
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