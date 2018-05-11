«Полицейская зачистка»: зачем глава МВД Украины заявил о разработке «плана деоккупации Донбасса»

Летом 2018 года на Украине будет принят «план деоккупации Донбасса», сообщил глава МВД Арсен Аваков. В украинском ведомстве документ называют дорожной картой по «освобождению неподконтрольных территорий» и «восстановлению конституционного строя». Ранее Аваков заявил, что разработал «тактику мелких шагов» — процедуру постепенной реинтеграции региона с привлечением миротворцев ООН. План Киева, по сути, предполагает проведение полицейской зачистки, которая только запугает жителей, считают в экспертном сообществе. Ранее в МИД России отмечали, что закон о реинтеграции Донбасса подтверждает намерение украинских властей решать конфликт на востоке страны силой.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что специалисты ведомства разработают летом 2018 года так называемый план деоккупации Донбасса. В документе будут прописаны конкретные меры по восстановлению конституционного строя на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Я бы хотел, чтобы летом мы имели этот документ на руках. И летом начали кампанию, о которой я уже сказал, — начали доносить до общества информацию о выполнении плана. К этому надо привлекать общественное мнение», — заявил Аваков на совещании в ведомстве.

Глава МВД Украины Арсен Аваков

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Как уточняет пресс-служба МВД Украины, речь идёт о выработке своеобразной дорожной карты для работы сотрудников полиции и Национальной гвардии на «временно оккупированных территориях». В частности, в документе будут прописаны правила взаимодействия с местным населением.

Как пояснил журналистам советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, документ будет включать в себя две части — подготовительную и практическую. Он сообщил, что благодаря «плану деоккупации» каждое подразделение МВД будет «чётко понимать свои действия по восстановлению государственной власти» в регионе.

Под прикрытием «голубых касок»

В середине апреля в интервью «Украинской правде» Аваков объявил, что разработал «тактику мелких шагов» — программу поэтапной реинтеграции неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, в реализации плана союзниками украинских силовиков выступят миротворцы ООН.

«План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — сказал Аваков.

Жители Краматорска окружили украинскую бронетехнику, 16 апреля 2014 года

© Marko Djurica / Reuters

При этом глава МВД признал, что с большой вероятностью местное население не будет лояльно украинским властям. Более того, Аваков полагает, что на выборах жители Донбасса отдадут голоса депутатам и должностным лицам с «откровенно проимперскими взглядами».

«Но в стратегической перспективе это не так и важно… Главное — сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами», — подчеркнул Аваков.

«Надежды на внешние заимствования»: зачем в Киеве создали бренд Ukraine NOW От планирования военной операции «по возвращению оккупированных территорий», как подчеркнул глава МВД, Киев отказался из-за риска «полномасштабного столкновения с армией РФ».

В то же время Аваков не исключает, что российская армия якобы может начать наступление на Мариупольском направлении или на город Краматорск.

По инициативе Порошенко

20 февраля 2018 года президент Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Его официальная формулировка звучит следующим образом: «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Документ определил Россию как «страну-агрессора» и возложил на неё вину за материальный ущерб, нанесённый в ходе боевых действий. Этот закон признал неподконтрольные территории «оккупированными» и предоставил силовым ведомствам полномочия, необходимые для освобождения «захваченных территорий».

30 апреля 2018 года в Донбассе официально завершилась «антитеррористическая операция» (АТО), которая формально началась 13 апреля 2014 года. В настоящее время Киев проводит так называемую операцию объединённых сил (ООС), заявленная конечная цель которой — «освобождение территории от оккупантов и защита территориальной целостности Украины».

Командующим штабом объединённых сил был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. На протяжении четырёх лет общее руководство военной операцией в Донбассе осуществлял Антитеррористический центр СБУ.

Ещё одно отличие ООС от АТО заключается в том, что в подчинение группировки ВСУ у линии разграничения перешли подразделения Нацгвардии, СБУ, полиции и пограничной службы. При этом армейские части получили дополнительные полномочия «по реагированию на агрессию». В частности, украинские военнослужащие получили право проникать в жилые помещения и на земельные участки с целью «отпора и сдерживания вооружённой агрессии Российской Федерации».

Украинский танк в Донецкой области

© Sergei Karazy / Reuters

В украинских СМИ господствует точка зрения, что почти все законодательные инициативы по Донбассу исходят от администрации президента Украины: в преддверии выборов главы государства Порошенко осознаёт невыполнимость своих обещаний вернуть потерянные в 2014 году территории.

При этом полномочный представитель России в контактной группе по ситуации на Украине Борис Грызлов считает, что цель нововведений Порошенко заключается в стремлении усилить военную группировку у линии разграничения, чтобы иметь возможность реализовать силовой сценарий.

Ранее в МИД РФ отмечали, что вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса подтверждает, что Киев намерен решать конфликт на юго-востоке Украины только силой.

«Нереализуемая мечта»

«План деоккупации Донбасса» — это «нереализуемая мечта» Арсена Авакова. Так прокомментировал инициативу главы МВД Украины политолог Владимир Скачко. Эксперт полагает, что инициатива главы МВД не согласована с Порошенко и потому не получит его одобрения.

«Борьба за Донбасс стала фрагментом внутриполитической разборки на фоне грядущих выборов. Аваков, как и глава СНБО Александр Турчинов, — это люди из Народного фронта. Эту партию нельзя назвать оппозицией. Блок Петра Порошенко и Народный фронт — это заклятые друзья. Разница в том, что БПП играет роль голубя мира, а Народный фронт — партии войны», — отметил Скачко в беседе с RT.

Как пояснил эксперт, сейчас Народный фронт стремится не отставать от Порошенко в инициативах по Донбассу, чтобы продемонстрировать наличие собственного проекта «деоккупации». Кроме того, по его словам, риторика Народного фронта свидетельствует о желании партии «получить ярлык на княжение» от США.

«Если убрать политическую подоплёку, то план Авакова — это, по сути, полицейская зачистка. На практике реализация документа может только запугать жителей Донбасса, и в итоге ополчение пополнят новые кадры. Никакие «голубые каски» не остановят этот процесс. Однако подобный сценарий маловероятен, в том числе из-за позиции России по миротворцам», — резюмировал Скачко.