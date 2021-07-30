Политпиар в стиле Ельцина: Агитировать за кандидатов стал маньяк

Выборы в Государственную Думу постепенно становятся "грязными" из-за применения черных политтехнологий. "Скопинский маньяк" Виктор Мохов в агитационном видео за КПРФ – от этого пахнет "лихими девяностыми".

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов, похитивший в свое время двух девушек, державший их в заключении 4 года и отсидевший за страшное преступление 17 лет, намедни "засветился" в майке и кепке с символикой КПРФ. На видео, стоя в белой майке с красной надписью КПРФ Мохов "говорит о достоинствах коммунистов".

Естественно, этот поступок принес ему очередные пятнадцать минут (или, скорее, трое суток) славы – сначала социальные сети и телеграм-каналы, а затем и СМИ с энтузиазмом принялись демонстрировать его фото и гадать, точно ли он "поддерживает" КПРФ, сколько ему заплатили и за что – в самом деле за поддержку или, наоборот, за то, что он своей "агитацией" дискредитирует эту партию.

Фото: Скриншот страницы instagram.com

Коммунисты поддержкой со стороны маньяка остались недовольны. Член президиума ЦК КПРФ назвал происходящее черным пиаром и заявил, что противники партии прибегают к таким методам, когда у них нет аргументов. Резко высказался скандальный глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин:

Это провокация самая настоящая. Сейчас под выборы начнут. Гомосексуалистов найдут, насильников детей.

Впрочем, в партии раздавались и другие голоса: если Мохов встал на путь исправления, то и в его политической позиции ничего плохого нет.

То, что лидер у нас достойный, всю жизнь борется за справедливость, за народ, за русского человека, за весь наш многонациональный народ, – это факт, и, если даже об этом говорит бывший маньяк, мы это, должен сказать, никоим образом негативно не воспринимаем… Если он отсидел срок и стал на путь исправления, то мы, конечно, будем радоваться, что люди, которые в отдаленных местах проводят длительный период времени, не гибнут, а встают на путь истинный,

– такой неожиданный анализ происходящего выдал РИА "Новости" зампредседателя ЦК Компартии Владимир Кашин.

Масла в огонь подлил депутат Государственной думы Виталий Милонов, который обратился к министру внутренних дел с предложением принять меры по изоляции Мохова от общества. По мнению Милонова, Мохов систематически нарушал ограничения, наложенные на него судом: он разговаривал с журналистами (это чистая правда, Мохов давал скандальное интервью Ксении Собчак) и появлялся в публичных местах.

Словом, скандал выше на загляденье: громкий, продолжительный, привлекающий внимание к компартии и ее отдельным деятелем, в то же самое время компартию порочащий.

Что это было?

Судя по сдержанной и разнонаправленной реакции лидеров КПРФ, там сразу не смогли определиться с ответом на этот вопрос. Это неудивительно, потому что, когда на выборах возникают провокации такого типа, очень трудно сразу понять: то ли это происки политических противников, то ли ситуация, описанная классиком "услужливый дурак опаснее врага".

Те, кто работал в России хотя бы на нескольких предвыборных кампаниях в регионах знают, что инициативы неумелых политтехнологов бывают самого странного рода. Вполне можно допустить, что Мохову вручили майку и кепку какие-то местные активисты, которые ничего плохого не хотели. Очень может быть, что агитационную продукцию они вообще раздавали большому количеству людей, не спрашивая их имен.

Вполне можно допустить и дальнейшую собственную инициативу этого человека, который решил напомнить о себе – кстати, если так, то у него вполне все получилось. Ожидать, что он сознается, что его уговорили, или, тем более, что ему заплатили за участие в предвыборной кампании, не приходится. Понятно, что в ответ на любые вопросы он назовет себя искренним сторонником компартии и ее лидера. Собственно, он так в камеру и заявляет: "Я старый коммунист, поддерживаю Зюганова". Общаться с журналистами напрямую ему, при этом, запрещено, так что и ждать, что кто-то в ближайшее время его "разговорит" не стоит.

Но, конечно, вполне обоснованным кажется предположение о том, что происшедшее – кем-то довольно поспешно организованная провокация, цель которой – скомпрометировать компартию, отчасти ее лидера и снизить количество поданных за красных голосов на будущих выборах.

Что с того?

Использование в политических агитационных кампаниях сомнительных "ЛОМов" ("лидеров общественного мнения"), скандальных "звезд" и вообще любых известных личностей, без разбора, хорошая у них репутация или дурная (все пиар, кроме некролога!) – это признак очень интенсивной политической борьбы. Такой борьбы, что, если речь идет о выборах, политические деятели и их советники уверены – счет идет на считанные проценты, результаты всех политических сил колеблются. Избиратели чувствуют неуверенность, ситуация в целом нестабильна.

Тем более кричат о нестабильности методы "черного пиара", когда, чтобы опорочить конкурента, рвущегося к власти, все средства кажутся хороши. Помните в 1996 году на первых президентских выборах кандидата от КПРФ "гвоздили" с помощью газеты "Не дай Бог?". Вот этот эпизод можно счесть эталонным с точки зрения нагнетания в обществе истерии.

Конечно, сегодня нельзя говорить даже о приближении к тому уровню нестабильности, который казался нормальным для нашего общества в середине 90-х. Но похоже, что кто-то из числа политиков и политтехнологов настолько не уверен в результате выборов, что решил, что без методов смутного времени не обойтись. Это очень скверное решение: эффективные на короткой дистанции, методы 90-х, если посмотреть чуть дальше, чреваты для общества весьма серьезными и неприятными последствиями. Например, снижением доверия к политическим институтам (а не только к отдельным партиям и политикам) А если избиратели всерьез считают, что "все они там такие", они неизбежно оказываются подвержены влиянию несистемных, разрушительных политических сил. Или просто впадают в апатию, что тоже государству не на пользу.

Тем, кто "заказал маньяка", следовало бы подумать… И, пожалуй, сменить политтехнологов в своей команде. На таких, которые умеют предполагать развития событий хотя бы на пару ходов вперед.