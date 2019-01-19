Политологу Осташко начали поступать угрозы из-за высланной из России журналистки Бойко

Политолог Руслан Осташко привлёк внимание своих подписчиков в Twitter к важной детали: высланную из России журналистку Елену Бойко, критиковавшую украинские власти, агенты СБУ выкрали прямо из магазина Duty Free. В ответ эксперту начали приходить странные комментарии с угрозами.

Осташко опубликовал скриншот переписки, в которой от него требуют не нагнетать ситуацию вокруг Бойко. Также неизвестный комментатор утверждает, что журналистка сама была агентом СБУ, поэтому выслать её из России было верным решением.

На логичный вопрос политолога о том, зачем тогда было отдавать Киеву ценного "агента СБУ", неизвестный отделался туманными фразами и пригрозил, что если Осташко не прекратит нагнетать, его самого постигнет судьба Бойко.

"И это самые мягкие "советы". Куда и кто меня собирается высылать вслед за Бойко, не понятно", - пишет политолог в Twitter. "Вы зря иронизируете: "спящие" есть не только в СМИ, они есть везде, в силовых структурах тоже!" - беспокоятся за Осташко подписчики. "Самое интересное, что у Невзорова, Быкова, Латыниной таких "доброжелателей" нет", - отмечает один из комментаторов.