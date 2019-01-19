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Политологу Осташко начали поступать угрозы из-за высланной из России журналистки Бойко
19 января 2019, 00:09 • 26 • Политика
После освещения ситуации с высылкой оппозиционной украинской журналистки Елены Бойко политологу Руслану Осташко начали приходить угрозы.
Политолог Руслан Осташко привлёк внимание своих подписчиков в Twitter к важной детали: высланную из России журналистку Елену Бойко, критиковавшую украинские власти, агенты СБУ выкрали прямо из магазина Duty Free. В ответ эксперту начали приходить странные комментарии с угрозами.
Осташко опубликовал скриншот переписки, в которой от него требуют не нагнетать ситуацию вокруг Бойко. Также неизвестный комментатор утверждает, что журналистка сама была агентом СБУ, поэтому выслать её из России было верным решением.
На логичный вопрос политолога о том, зачем тогда было отдавать Киеву ценного "агента СБУ", неизвестный отделался туманными фразами и пригрозил, что если Осташко не прекратит нагнетать, его самого постигнет судьба Бойко.
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