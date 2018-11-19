Политологи расшифровывают новый миф о русских: медведей и балалайки заменили... груши

Политолог, историк Владимир Корнилов вместе с журналистом и публицистом Арменом Гаспаряном попытались расшифровать новый миф о русских, запущенный голландской газетой De Volkskrant. Теперь медведей и балалайки, если верить авторам издания, заменили груши. Именно их, как считают в СМИ, русские очень любят.

Ранее, как напомнил в своем Twitter Корнилов, De Volkskrant опубликовала большую статью, из которой сам политолог «узнал много нового о русском национальном характере». «Например, голландские журналисты уверяют, что русские просто не могут жить без груш и едят их целый день, начиная с утреннего кофе и до ночи», - пишет эксперт.

В ответ на это его коллега Армен Гаспарян с улыбкой предположил, что, возможно, речь идет о грушевом шнапсе.

«Речь идет вероятно про грушевый шнапс. Он же - лимонная водка. Она же - просто водка. И можно вместо кофе», - сделал собственный вывод Гаспарян.

У Корнилова своя точка зрения. По его мнению, голландцы по-иному взглянули на русские фразеологизмы.

«Я думаю, они просто слышали фразу, что мы зачем-то целый день груши околачиваем - вот и сделали выводы», - предположил в ответ политолог.