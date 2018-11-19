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Политологи расшифровывают новый миф о русских: медведей и балалайки заменили... груши

19 ноября 2018, 12:09  •  102 • Политика
Политолог, историк Владимир Корнилов вместе с журналистом и публицистом Арменом Гаспаряном попытались расшифровать новый миф о русских, запущенный голландской газетой De Volkskrant. Теперь медведей и балалайки, если верить авторам издания, заменили груши. Именно их, как считают в СМИ, русские очень любят.
Ранее, как напомнил в своем Twitter Корнилов, De Volkskrant опубликовала большую статью, из которой сам политолог «узнал много нового о русском национальном характере». «Например, голландские журналисты уверяют, что русские просто не могут жить без груш и едят их целый день, начиная с утреннего кофе и до ночи», - пишет эксперт.
В ответ на это его коллега Армен Гаспарян с улыбкой предположил, что, возможно, речь идет о грушевом шнапсе.
«Речь идет вероятно про грушевый шнапс. Он же - лимонная водка. Она же - просто водка. И можно вместо кофе», - сделал собственный вывод Гаспарян.
У Корнилова своя точка зрения. По его мнению, голландцы по-иному взглянули на русские фразеологизмы.
«Я думаю, они просто слышали фразу, что мы зачем-то целый день груши околачиваем - вот и сделали выводы», - предположил в ответ политолог.
Голландская газета De Volkskrant опубликовала большую статью, из которой я узнал много нового о русском национальном характере. Например, голландские журналисты уверяют, что русские просто не могут жить без груш и едят их целый день, начиная с утреннего кофе и до ночи. Во как! pic.twitter.com/j9tQ79tARX
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 19 ноября 2018 г.

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