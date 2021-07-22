Политологи прокомментировали подачу иска Россией к Украине в ЕСПЧ

Россия уже исчерпала все иные методы донесения информации о ситуации в Донбассе и в целом на Украине. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Мы прекрасно понимаем, что европейское сообщество вкупе с американским напрямую поддержало переворот на Украине и те действия, которые Украина ведет на юго-востоке... И в целом всю антироссийскую, русофобскую риторику, которую Запад навязал Украине. Но Украине отвечать за эти поступки...» — приводит слова политолога РЕН ТВ.

По его словам, от иска РФ зависит жизнь русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины и в Донбассе, против которых украинские силовики совершают преступления.

«Это всё зона наших геополитических интересов. И мы будем продолжать бороться за жизнь этих людей», — заключил Михайлов.

По словам политолога Андрея Кошкина, те законы, которые принимаются сегодня на Украине против русских, унижают достоинство и заставляют принимать решение насчет того, оставаться на Украине или уезжать оттуда.

«Теперь получается, что люди оказались заложниками исторических и драматических событий. Сегодняшнее киевское руководство настраивает население против России. Это на сегодняшний день, наверное, вызывает в высшей степени недовольство россиян. И обращение как раз это характеризует», — рассказал он РЕН ТВ.

Политолог заметил, что недавняя статья президента Владимира Путина на украинском и русском языках системно изложила историю взаимоотношений стран и «дохождения до точки сегодняшнего противостояния».

Постоянный представитель РФ в Совете Европы посол Иван Солтановский также в этот день прокомментировал жалобу против Украины и отметил, что она была подана из-за «очевидной неспособности украинского государства положить конец продолжающимся нарушениям Киевом прав человека, собственной Конституции и обязательств по международному праву».

Ранее в этот день власти России обратились в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины. Отмечается, что страна подала жалобу 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В частности, жалоба подана из-за событий 2014 года на Украине. Так, речь идет об «ответственности властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми на майдане, в Доме профсоюзов в Одессе и в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Кроме того, Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.