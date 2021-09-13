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Политологи прогнозируют улучшение результатов "ЕР" на выборах в Госдуму в сравнении с 2016 годом

13 сентября 2021, 23:55  •  115 • Политика
Фото: er.ru
Эксперты поделились своим мнением о предстоящем голосовании
Всего через несколько дней в Российской Федерации стартуют выборы в Государственную думу. Представители экспертного сообщества делают прогнозы по предстоящему голосованию. Так, по мнению специалистов Фонда развития гражданского общества, показатели единороссов в российской столице (по сравнению с предыдущим выборным периодом) могут существенно улучшиться.
Аналитики считают, что ЕР возьмет в Москве порядка 40-45% голосов избирателей. Второе место жители российской столицы должны отдать коммунистам, им достанется 18-19%. Тройку лидеров замкнет "Яблоко" с 7-8%. Следом, по прогнозам экспертов, пойдет "Справедливая Россия" (6-8%), ЛДПР (5-6%) и "Новые люди" (5%).
Как отметил глава фонда, координатор экспертного совета единороссов Константин Костин, такие показатели будут достигнуты за счет повышения уровня доверия граждан к партии. Высокопоставленный эксперт напомнил, что пять лет назад ЕР набрали в столице 37,8%.
При этом, по мнению опытных аналитиков, в целом по стране единороссы возьмут порядка 42-46%. На втором месте должна оказаться КПРФ с 17-19%, на третьем ЛДПР с 11-13%.
Как отмечают в фонде, такие отличные результаты по столице нашей страны могут быть достигнуты, в том числе, за счет фигуры московского градоначальника Сергея Собянина.
Также получить голоса избирателей единороссам поможет внедрение передовой техники – дистанционного электронного голосования. В фонде напомнили, что соперники "Единой России" фактически проигнорировали этот важный инструмент голосования и не проводили агитационную работу среди своих избирателей.
Вместе с тем, в системе уже зарегистрировались почти два миллиона москвичей. Это число сопоставимо с общим числом избирателей на голосовании 2016 года. Тогда заявить о своем выборе пришли чуть больше 2,7 миллиона москвичей.
Как добавил глава Центра политической конъюктуры Алексей Чеснаков, пять лет назад многие сторонники единороссов не явились на голосование, так как были уверены, что партия и так займет лидирующие позиции. Сейчас благодаря простоте системы дистанционного голосования они смогут с комфортом поучаствовать в выборах.

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