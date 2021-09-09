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Политологи представили прогноз на предстоящие выборы в Госдуму

09 сентября 2021, 20:55  •  26 • Политика
На полях Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в четверг, 9 сентября, состоялся круглый стол на тему «На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме». Приглашенные эксперты представили расчетные прогнозы на результаты голосования предстоящих выборов в Госдуму, оценили успешность выбранных партями стратегий.
На мероприятии выступил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. Он представил прогноз по федеральному округу, основанный на последних данных Фонда общественного мнения.
«Здесь вы видите, что «Единая Россия» получает почти 50% голосов, у нас тоже погрешность существует, поскольку мы используем данные Фонда общественного мнения. Поэтому можно говорить не о долях процента после запятой, а о таких целых числах. И я думаю, что скорее следует говорить о том, что 50% «Единая Россия», КПРФ — 23%, ну и ЛДПР и «Справедливая Россия» — 18% и 8% мандатов, которые распределяются в Думе по федеральному округу», — рассказал он.
Ранее, 31 августа, спикеры ЭИСИ также обсудили прошедшие теледебаты кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму. По словам специалистов, избиратели хотят услышать конкретные решения повседневных проблем, однако не все участники дебатов могут выдвинуть такие предложения.
Как отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, в таких дебатах лучше всего выглядит партия «Единая Россия», которая «хотя бы понимает, о чем идет речь, и говорит про реальные какие-то дела, реальные ситуации».
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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