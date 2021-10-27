Политологи предложили России единственный способ спасти Донбасс от атаки "Байрактаров"

Политологи предложили России единственный способ спасти Донбасс от атаки турецких "Байрактаров".

Накануне в Генеральном штабе ВСУ подтвердили применение турецких ударных беспилотников в Донбассе. Соответствующая информация опубликована на странице пресс-центра Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. В интернете были опубликованы кадры, снятые камерой ударного беспилотника. На них видно, как дрон наносит удар по артиллерийским установкам. Сообщается, что это был удар по позициям ополченцев Донбасса.

По мнению политтехнолога Марата Баширова, из гуманитарных соображений Россия может ввести бесполётную зону над Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Такой же мысли придерживается и политолог Владимир Корнилов. По его мнению, введение бесполётной зоны - это единственный способ защитить сейчас Донбасс от беспилотников.