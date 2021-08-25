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Политологи оценили назначение депутата от КПРФ торгпредом России в Италии

25 августа 2021, 20:40  •  29 • Политика
Опрошенные «Известиями» политологи оценили назначение депутата Госдумы от КПРФ Павла Дорохина торговым представителем России в Италии. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, было опубликовано 24 августа на официальном портале правовой информации.
Политолог Александр Асафов не нашел ничего удивительного в назначении коммуниста на высокий государственный пост. Он назвал заблуждением расхожее мнение о том, что КПРФ является непримиримой оппозицией, стремящейся исключительно к революции. По его словам, идеологи и лидеры партии периодически «подкармливают» сторонников яркими заявлениями, но это, по сути, лишь «электоральное лукавство».
«Так КПРФ воздействует на свой электорат и пытается получить новый, который находится в социологическом поле неопределившихся, за кого голосовать. Но если посмотреть детально, то и в Госдуме эта фракция взаимодействует с партией власти. Есть губернаторы-коммунисты — их немного, но они есть. Они получают достаточно высокие госдолжности, и тогда их партийная принадлежность просто отходит на второй план», — пояснил Асафов.
Аналогичного мнения придерживается политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
«Это игра на тот электорат, который за КПРФ голосует. Голосуют за КПРФ люди или которые ностальгируют по временам Советского Союза (...), или симпатизируют коммунистическим идеям, может быть. Для того чтобы вот этот электорат голосовал за КПРФ, периодически нужно ему подыгрывать, говорить те вещи, которые они хотят услышать. Вот их и говорят. К реальной политике партии это не имеет практически никакого отношения», — считает он.
Солонников добавил, что в Коммунистической партии состоит большое количество богатых людей, они широко представлены и в законодательных собраниях, и в Государственной думе, и в системе партийного руководства.
«Во фракции КПРФ, если мы посмотрим, достаточно много и миллионеров, миллиардеров, людей богатых. (...) То есть плоть от плоти, кровь от крови нашей нынешней финансово-хозяйственной системы. Люди, которые сумели успешно встроиться в современную жизнь и находятся в очень активной фазе получения благосостояния, улучшения своего положения. Поэтому почему бы этим людям не продолжить карьеру где-то дальше», — заключил он.
Политтехнолог Николай Кремлев, в свою очередь, отметил, что КПРФ занимает определенную нишу в государственной системе и ничего удивительного в том, что ее представители занимают те или иные государственные посты, нет.
«Тем более что — это уже, что называется, между строк — очень многие люди имеют к КПРФ достаточно опосредованное отношение. Я просто знаю несколько человек из фракции КПРФ, которые там есть, потому что им сказали там быть», — заключил Кремлев.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть партия «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина». Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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