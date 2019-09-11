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Политологи отметили «новинки» прошедших выборов

11 сентября 2019, 19:24  •  54 • В России

Прошедшие в единый день голосования 8 сентября по всей России выборы стали предметом изучения для многих политологов. Они, в частности, уже отметили ряд новых важных характеристик прошедшей кампании. Так, например, председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин на «круглом столе» «Итоги Единого дня голосования-2019» заявил, что одним из важнейших итогов стал тот факт, что «вообще не было разговоров о серьезных нарушениях» - ни от наблюдателей, ни от кого-либо из кандидатов.

- Даже там, где ситуация носила остроконкурентный характер. В первую очередь имею в виду Московскую городскую думу, - отметил глава ФоРГО. - Как мы говорили, в 15-18 округах будет конкурентная борьба, она действительно была, но тем не менее - никто из участников выборов не жалуется.

Честность, прозрачность и чистота прошедших выборов могут служить примером для подобных кампаний. Что особенно важно, поскольку они проходили на весьма неблагоприятном фоне. Три реформы (пенсионная, налоговая, мусорная), чванство чиновников на местах и многое другое – все это позволяло оппозиции разного рода, как системной, так и остальной надеяться на успех и массовую поддержку фронды. За несколько месяцев многие эксперты прогнозировали до восьми вторых туров. Но почти все эти расчеты оказались несостоятельны. В значительной степени, из-за того, что предложенные в результате кадровой политики президента кандидатуры продемонстрировали способность и готовность к обновлению и эффективным изменениям.

На таком же «круглом столе» Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) политологи отметили уже совсем другое – открытость кандидатов, что победили на выборах глав Субъектов Федерации.

- Мы видим новый тренд, который мы именуем как открытость. Показательный пример, что у всех врио губернаторов в обязательном порядке штабами были приняты решения о ведении социальных сетей, за исключением Забайкальского края, где работала другая технология - вирусные ролики, которые распространяли в интернете, - отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислыцина.

А управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертами Фирдус Алиев отметил, что избранные губернаторы - это компетентные кадры, которые лишены «чиновничьего снобизма и чванства». В частности, он привел в пример кампанию губернатора Челябинской области.

- Кампания, которую вел Текслер, была направлена на беспрецедентный объем общения с населением. Родился даже специальный мем - разворот Текслера… Кандидат отказывался от заранее заготовленных маршрутов, выходил из автомобиля и шел пешком на те объекты, которые считал сам необходимым посмотреть. Этот способ общения с населением, напрямую и без каких-либо посредников, начал давать определенные плоды, - пояснил эксперт. И хотелось бы надеяться, что новые подходы после выборов никуда не исчезнут.

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