Политологи ошиблись: в Кремле рассказали о новом статусе Чубайса без конспирологии

Анатолий Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Политологи предположили, что Чубайсу предстоит наладить диалог с командой Джо Байдена - в случае, если тот всё же одержит победу на выборах от Демократической партии. Кроме того, предполагалось, что новый специальный представитель, в целом, сосредоточится на налаживании взаимодействия России и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о версии экспертов, сказал:

"Достижение цели устойчивого развития могло бы являться одной из составляющих двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном. Но не является, поскольку диалог между Москвой и Вашингтоном сейчас пребывает не в очень хорошем состоянии, причём не по вине российской стороны".

Кроме того, Песков добавил: даже если бы Москва и делала ставку на Чубайса как часть переговорного процесса, он не смог бы стать единственным звеном.

"Поэтому Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития, - сказал Песков, продолжив. - Что касается российско-американских отношений, этим занимается и МИД, и другие ведомства, и президент России".