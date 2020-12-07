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Политологи ошиблись: в Кремле рассказали о новом статусе Чубайса без конспирологии
07 декабря 2020, 18:00 • 194 • Политика
В Кремле ответили на вопрос журналистов о новом статусе Анатолия Чубайса. Ранее политологи предположили, что ему предстоит вести переговоры с командой Джо Байдена, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что версия ошибочна.
Анатолий Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Политологи предположили, что Чубайсу предстоит наладить диалог с командой Джо Байдена - в случае, если тот всё же одержит победу на выборах от Демократической партии. Кроме того, предполагалось, что новый специальный представитель, в целом, сосредоточится на налаживании взаимодействия России и США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о версии экспертов, сказал:
"Достижение цели устойчивого развития могло бы являться одной из составляющих двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном. Но не является, поскольку диалог между Москвой и Вашингтоном сейчас пребывает не в очень хорошем состоянии, причём не по вине российской стороны".
Кроме того, Песков добавил: даже если бы Москва и делала ставку на Чубайса как часть переговорного процесса, он не смог бы стать единственным звеном.
"Поэтому Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития, - сказал Песков, продолжив. - Что касается российско-американских отношений, этим занимается и МИД, и другие ведомства, и президент России".
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