Политологи обсудили теледебаты кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму

Спикеры Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) за круглым столом обсудили прошедшие теледебаты кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму.

По словам специалистов, избиратели хотят услышать конкретные решения повседневных проблем. При этом не все участники дебатов могут выдвинуть такие предложения.

«Все тоже примерно говорят об одном, действует принцип «всего больше». Естественно, что в таких дебатах лучше всего выглядит партия «Единая Россия», которая хотя бы понимает, о чем идет речь, и говорит про реальные какие-то дела, реальные ситуации, а не про размышления, «маниловщину» такую, как бы нам что улучшить», — отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Предвыборная программа была принята на прошедшем 24 августа съезде «Единой России». В ходе этого заседания, а также на съезде партии 22 августа президент России Владимир Путин отметил, что жители всех регионов страны стали соавторами программы ЕР, поэтому ее можно назвать народной.

Он также указал на то, что ЕР необходимо предпринять все усилия для реализации постулатов предвыборной программы.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.